Paříž postaví svou první lanovku, kopcovité předměstí propojí s metrem

Několik lidnatých pařížských čtvrtí na jihovýchodním okraji francouzské metropole by mohla do roku 2025 propojit lanovka. Tento týden schválili studii proveditelnosti lanové dráhy, která by měla mít pět zastávek a délku 4,5 kilometru. Nevšední druh městské dopravy má usnadnit cesty mezi sítí škol, univerzit, nemocnic a úřadů rozesetých po celé oblasti.