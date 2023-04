Papež je v Maďarsku. S „ochráncem křesťanů“ Orbánem promluví o válce i migraci

Na letišti papeže opírajícího se při chůzi o hůl přivítali potleskem maďarští představitelé, chlapec a dívka oblečení v národních krojích mu nabídli chleba a sůl.

Podle maďarských představitelů přijel papež do Budapešti hlavně proto, aby se věnoval maďarským věřícím a podpořil je ve víře. Nicméně agentura AP píše, že vzhledem k tomu, že za hranicemi Maďarska zuří válka a vedení této země má dlouhodobé spory s Evropskou unií kvůli porušování principů právního státu a práv lidí z LGBT komunity, má papežova návštěva i silný politický podtón.

Kromě věřících nebo mládeže se hlava katolické církve setká s válečnými uprchlíky z Ukrajiny. V Maďarsku se usadilo asi 35 tisíc z přibližně 2,5 milionu lidí, kteří po začátku ruské invaze překročili ukrajinsko-ruskou hranici. Půjde o jednu z příležitostí, kdy bude papež moci mluvit o migraci a znovu dát najevo, že je přesvědčený, že evropské země by v rámci svých možností měly být vstřícné k lidem prchajícím před konflikty a chudobou.

Premiér Orbán je přitom dobře znám svým odmítavým postojem k přijímání migrantů z muslimských zemí, označuje se za ochránce křesťanských hodnot v Evropě. Vatikánský státní sekretář Pietro Parolin před papežovou cestou do Budapešti v rozhovoru pro portál Vatican News připomněl, že ačkoliv mnoho lidí přicházejících do Evropy z Blízkého východu a dalších krizových oblastí nejsou uprchlíci, „většina z nich ochranu potřebuje a se všemi je třeba nakládat s respektem, který si zaslouží jako lidské bytosti“.

František ovšem oceňuje přístup Maďarů k přijímání pravoslavných Ukrajinců, které z domova vyhnala ruská agrese. Co se týče Ukrajiny, shodne se papež s maďarskými představiteli i na jejich odmítavém postoji k posílání zbraní do Ruskem napadené země. Hlava katolické církve kritizuje posílání zbraní do všech ozbrojených konfliktů.

V souvislosti s válkou na Ukrajině Orbán při příležitosti papežovy návštěvy řekl, že Maďarsko a Vatikán jsou jediné dva státy v Evropě, které lze označit za „promírové“, píše agentura Reuters. Oba vyzývají k uzavření příměří a jednáním vedoucím k ukončení války a František naléhá na Ukrajinu, aby byla otevřená k dialogu s „agresorem“, což Kyjev odmítá.

Maďarsko sice podporuje suverenitu Ukrajiny, ale stále ho s Ruskem pojí silné ekonomické vazby. Papež často vyzývá k obecnému zákazu obchodování se zbraněmi a omezení jejich výroby, uvedl nicméně, že posílat vojenskou techniku ukrajinské armádě je morálně přijatelné, pokud je používána v sebeobraně.

Parolin řekl, že ačkoliv papežova cesta na Ukrajinu byla naplánovaná ještě před začátkem konfliktu na Ukrajině, je „tato tragédie velmi blízká papežovu srdci“ a papež nevynechá žádnou příležitost, aby se přimlouval za mír.

AP píše, že cesta do Maďarska představuje test pro zdraví šestaosmdesátiletého papeže, který minulý měsíc strávil čtyři dny v nemocnici kvůli potížím s dýchacími cestami. Maďarští představitelé doufali, že hlava katolické církve zavítá na různá místa v zemi, Vatikán se však rozhodl soustředit všechny akce do Budapešti. František byl v Maďarsku naposledy v září 2021, kdy se tam zastavil jen na několik hodin cestou na Slovensko.