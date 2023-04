Sex je krásná věc, dar od Boha, ujišťoval papež František v novém pořadu

Uvolněný, usměvavý a žertovný, jindy zase velmi vážný, dojatý a zarmoucený. Vždy však připraven bez okolků odpovědět na každou ze složitých otázek, které mu kladou mladí lidé z celého světa. Takto se papež projevuje v novém dokumentu.

Respondenti ve věkovém rozmezí 20–25 let se nebáli papeže zeptat na cokoliv. Jedna z dívek položila otázku: „Víš, co je to nebinární člověk?“ Dodala, že ona sama je nebinární křesťankou. Papež František dal dívce najevo, že termínu rozumí, a že i v církvi je místo pro sexuální a genderovou rozmanitost.

„Každý člověk je Boží dítě. Bůh nikoho neodmítá, Bůh je Otec. A já nemám právo nikoho z církve vyloučit. Nejen to, mou povinností je vždy přijímat. Církev nemůže nikomu zavřít dveře. Nikomu,“ dodal. Kritizoval také ty, kteří propagují nenávistné projevy a ospravedlňují vyloučení hnutí LGBT z církevního společenství.

Dialog se volně přesunul i k tématu sexu a masturbace. „Sex je jednou z krásných věcí, které Bůh daroval lidské osobě. Vyjadřovat se sexuálně je bohatství. Proto vše, co znevažuje skutečné sexuální vyjádření, vás také znevažuje a ochuzuje toto bohatství ve vás,“ řekl papež mladým lidem při natáčení dokumentu.

„Sex má svou vlastní dynamiku, má svůj vlastní smysl existence. Vyjádření lásky je pravděpodobně ústředním bodem sexuální aktivity,“ dodal František. Připustil také, že katecheze o sexu je v církvi stále v plenkách.

František byl dotázán i na roli žen v církvi, zejména na možnost otevření kněžství ženám. Zde dodal, že „ženy jsou v církvi orientovány na něco mnohem důležitějšího, a tím je mateřství.“ Připravit je o něj by podle Františka znamenalo zbavit ženy jejich originality a uplatňovat na nich služebný machismus (soubor vlastností, objektů a rolí společensky přisuzovaných mužům).

Oficiální vatikánský deník L’Osservatore Romano, který jeho rozhovor s mladými lidmi označil za „otevřený a upřímný dialog“, připomíná, že papež se s mladými lidmi nebál bavit ani o feminismu a potratech.

