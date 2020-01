Pákistánec se chtěl ženit z lásky, příbuzní mu za to vypíchli oči lžící

„Dokážu žít bez očí, ale nedokážu žít bez lásky. Teď jsem jako ryba bez vody,“ líčí šestadvacetiletý Abdul Baqi z pákistánského města Loralai. Baqiho příběh ukazuje, že oběťmi takzvaných zločinů ze cti, při kterých zhrzení příbuzní polévají oběti kyselinou, oslepují je nebo vraždí, nejsou jen ženy.

Baqiho napadla vlastní rodina poté, co se jeho třiasedmdesátiletý otec Mohammad dozvěděl o jeho touze vzít si ženu, kterou miluje. Otec mu odmítl udělit souhlas, protože se pár poznal po telefonu a tři roku si spolu tajně povídal.

V regionu s konzervativními tradicemi je manželství z lásky něčím výjimečným. Mladé ženy nesmějí mluvit s neznámými muži a stavbu obvykle organizují příbuzní. Baqiho otec proto jeho vyvolenou považoval za nemorální a nevhodnou pro manželství s jeho synem.

Když ale Baqi na sňatku trval, jeho čtyři bratři napojení na Tálibán ho na otcův rozkaz svázali a brutálně zbili. Posléze ho přidrželi na zemi a lžící mu vydloubli oči. Jeden bratr Baqiho nazval nevěřícím, protože měl „neislámský“ vztah k ženě. „Když mi vypichovali oči, křičel Allahu Akbar,“ uvedl Baqi.

Jeho život byl obtížný už předtím. Přístup ke vzdělání po páté třídě je v Loralai, kde drtivá většina státních škol učí jen do tohoto stupně, obtížný. S osmi bratry a šesti sestrami si jeho rodina nemohla dovolit poslat ho na střední školu.

Dvojice se poprvé setkala až po třech letech

O náboženské vzdělání v medrese tehdy jedenáctiletý Baqi nestál a otce přesvědčil, že se bude živit jako uklízeč. O deset let později přišel v jeho životě zlom. Jeho kamarád mu dal číslo na příbuznou, která by se k němu prý hodila. Po třech letech telefonování se dvojice poprvé setkala.



První schůzka byla zároveň jejich poslední. Baqi ale věděl, že o rok mladší dívku miluje. Na jaře 2018 proto bez vědomí své rodiny navštívil její rodiče a požádal je o její ruku. Bez okolků souhlasili a vypravili se za Baqiho rodinou, aby svatbu formálně potvrdili.

Tehdy se Baqiho otec o tajném románku svého syna dozvěděl a rozhodl se ho potrestat. Druhý den ho otec a bratři obestoupili. „Řekl jsem jim, že se této dívky nevzdám. Řekl jsem, že ji miluji a nic mi ve sňatku nezabrání,“ uvedl Baqi pro Rádio Svobodná Evropa. Hořce se ale mýlil.

Bratři zamkli matku a sestry ve vedlejší místnosti a vrhli se na něj. „Když mi vzali první oko, prosil jsem je, ať mi nechají aspoň to druhé, ale neposlouchali. Nechali mě svázaného a naložili mě na vozík, aby mě odvezli do hor a zabili,“ líčí Baqi.

Mučitelé ale nakonec změnili názor a vzali Baqiho do nemocnice v Loralai, kde se na jeho zranění přišel zeptat policista. „Otec mu tvrdil, že jsem si to udělal sám. Zakřičel jsem, že jsou to lži. Policie otce a mé dva bratry zadržela,“ popisuje Baqi, který hned druhý den volal své partnerce.

Muž svolil k propuštění svých trýznitelů, ale nedostal nic

Ačkoli žena tehdy souhlasila, že si ho vezme navzdory osudu, mnohé se změnilo. Na Facebooku se objevily fotografie Baqiho zranění, což rozhněvalo lidi po celém Pákistánu. Po jeho propuštění z nemocnice se ho ujala charitativní organizace ve městě Quetta, kde žije dodnes.



Loni v dubnu Baqi uzavřel na základě islámského práva dohodu o takzvaných „krvavých penězích“. Souhlasil s propuštěním otce a bratrů výměnou za to, že otec posvětí jeho manželství, koupí mu bydlení a bude mu jako odškodné platit 200 dolarů měsíčně (4 500 korun).

Pachatelé se sice dostali na svobodu, ale Baqi nikdy žádné peníze ani místo k životu nedostal. Přišel také o svou dívku, které příbuzní začali bránit, aby si s ním nadále telefonovala. Naposledy spolu mluvili v říjnu a dohodli se, že kontakt raději na nějakou dobu přeruší, než se vše uklidní.

Pákistánské město Loralai: