Co svět čeká a nemine v roce 2019

* Leden

Co čeká svět na počátku nového roku? Od ledna platí v Nizozemsku zákaz zahalování ve školách, nemocnicích či veřejné dopravě, v Brazílii nastoupil do úřadu nový prezident Jair Bolsonaro a v Německu musí řidiči nákladních aut platit od nového roku vyšší mýtné. Ve Francii se na začátku měsíce chystá vydání nejnovějšího románu Michela Houellebecqa s názvem Serotonin. Jeho poslední knihou je Podvolení, v níž se z Francie stane islámská země.

Hned na začátku roku nabídne noční obloha několik zajímavých úkazů. V noci ze 3. na 4. ledna bude k vidění meteorický roj Kvadrantidy, 21. ledna brzy ráno budou moci zájemci pozorovat úplné zatmění měsíce, které potrvá hodinu a dvě minuty.

Změny nastanou také v americkém Kongresu, kde demokraté ovládnou Sněmovnu reprezentantů. Jejich šéfka Nancy Pelosiová se chystá na boj proti prezidentovi Donaldu Trumpovi.

* Únor

Na začátku února navštíví papež František muslimské Spojené arabské emiráty. Půjde o první návštěvu nejvyššího představitele katolické církve v jedné ze zemí Perského zálivu. V Itálii odstartuje soud s bývalým premiérem Silviem Berlusconim, který údajně uplatil svědka, aby křivě vypovídal. Rozsudek vynese také americký soud, a to nad šéfem Trumpovy volební kampaně Paulem Manafortem, obviněným z daňových úniků.

Na Měsíc se v únoru vydají Izraelci, i když ne doslova. Na průzkum vyšlou lunochoda, tedy dálkově ovládané vozítko. Konec měsíce přinese japonskému ostrovu Okinawa dlouho očekávané referendum, zda tam má zůstat americká vojenská základna. Jeho výsledek nicméně nebude pro japonskou vládu závazný. Také Kubánci budou rozhodovat v referendu, a to o změně ústavy, která by uznala soukromé vlastnictví a volný trh.

* Březen

V březnu přijde jedna nejočekávanějších událostí roku - brexit. Velká Británie definitivně odchází z Evropské unie po šestačtyřiceti letech členství, alespoň podle dosavadního plánu. Změny přijdou i na Ukrajině, kde se konají prezidentské volby. Ty podle dosavadních průzkumů pravděpodobně prohraje současný prezident Petro Porošenko. Oslavovat naopak může panenka Barbie, která i v šedesáti letech vypadá stále mladě.

* Duben

Duben bude zásadní pro Japonsko, kde z trůnu odstoupí císař Akihito, který předá vládu korunnímu princi Naruhitovi. Na trůnu je Akihito od roku 1989 a pro název své éry vybral slovo Heisei - mír. Termín pro období, které bude následovat, bude slavnostně ohlášeno později letos.

V dubnu budou v New Yorku oznámeni nositelé Pulitzerových cen za literaturu a žurnalistiku, známy tou dobou budou také finalisté dublinské literární ceny, v širší nominaci je i český autor Jaroslav Kalfař.

* Květen

Ačkoli se japonský císař Akihito vzdá svého trůnu na konci dubna, jeho syn Naruhito na něj oficiálně usedne až 1. května. Den poté uplyne pět set let od smrti génia renesance, malíře, architekta, vynálezce a technika Leonarda da Vinciho. Konec ve funkci čeká v dubnu také slovenského prezidenta Andreje Kisku, který nebude kvůli rodině opětovně kandidovat.

V druhé polovině měsíce začne na Mezinárodní den metrologie platit nová definice kilogramu a dalších základních jednotek, ale kilo zůstane stejné kilo jako dřív. Evropu čekají na konci dubna volby do Evropského parlamentu, do oběhu vstoupí i nové bankovky v hodnotě sto a dvě stě eur. Poslední den v měsíci pronese německá kancléřka Angela Merkelová řeč na promoční slavnosti Harvardovy univerzity v americkém Cambridge.

* Červen

První červnový týden uplyne pětasedmdesát let od vylodění Spojenců u břehů Normandie, kteří se zapojili do bojů druhé světové války. Ve Francii se koná jedna z největších sportovních akcí roku, a to mistrovství světa ve fotbale žen. V Hannoveru začíná 24. června největší světový veletrh výpočetní techniky

* Červenec

Od prvního červencového dne bude ve Švédsku zakázáno kouření na nástupištích, hřištích a v restauračních zahrádkách. Téhož dne přebírá předsednictví Evropské unie na půl roku Finsko. Koncem prvního týdne začínají ve španělské Pamploně oslavy svátku svatého Fermína s tradičními běhy s býky ulicemi města.

V druhé polovině července se uskuteční prezidentské volby v Afghánistánu, které se odehrají 20. července společně s provinčními a místními volbami či parlamentními volbami v provincii Ghazní. Ty byli loni v říjnu odloženy kvůli politickému a etnickému napětí. A velký krok pro lidstvo: 19. července uplyne padesát let od chvíle, kdy Neil Armstrong jako první člověk vstoupil na Měsíc.

* Srpen

A středně velký krok pro lidstvo: mořeplavec Fernao de Magalhaes vyplul roku 1519, tedy před pěti sty lety, na plavbu kolem světa, čímž dokázal, že Země je kulatá, i když sám zahynul cestou. A menší skok pro lidstvo: před sto lety, 25. srpna, se uskutečnil první mezistátní dopravní let, a to na lince z Londýna do Paříže a zpět. V srpnu se ve francouzském letovisku Biarritz sejdou hlavy skupiny G7, tedy sedmi ekonomicky nejvyspělejších zemí světa.

* Září

V září začínají v Paříži přehlídky módních kolekcí na jaro a léto 2020. V německém Mnichově odstartuje 21. září další ročník tradičního pivního festivalu Oktoberfest. Poslední zářijový den se z Německa do Británie vrátí zbytek britských jednotek, které tam byly umístěny od roku 1945.

* Říjen

Od 26. října bude vrchol australské hory Uluru (nebo také Ayes Roxck) už navždy nepřístupný turistům, protože to je posvátná hora Aboriginců. Ve Frankfurtu nad Mohanem začíná 20. října největší mezinárodní knižní veletrh. Na konci měsíce skončí ve funkci předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Do úřadu bude jmenován jeho nástupce.

* Listopad

Před sto lety se 10. listopadu narodil Michail Kalašnikov, konstruktér nejpoužívanější palné zbraně moderní doby, útočné pušky AK - 47, kterou střílí vojáci, povstalci, amatéři i teroristé už sedmdesát let. Dvacátého listopadu má být dokončen kilometr vysoký mrakodrap v saúdskoarabské Džiddě, který se stane novou nejvyšší budovou světa.

* Prosinec

Rusko chce začít 10. prosince dopravovat zemní plyn do Číny čtyři tisíce kilometrů dlouhým plynovodem nazvaným Sibiřská síla. Ve stejný den se uskuteční slavnostní předání Nobelových cen, a to na výroční den úmrtí zakladatele ceny Alfreda Nobela. Ve Spojených státech bude mít 20. prosince premiéru film Hvězdné války: Epizoda IX, kterou se celá historie, která začala roku 1977, uzavírá.

Poslední prosincový den je zároveň poslední termín pro Írán, aby splnil devět let starý slib bývalého prezidenta Ahmadínežáda, že nejpozději v roce 2019 vyletí do vesmíru první Íránec.