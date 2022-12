Požár zničil důkazy newyorské policie. Týkaly se případů starých i desítky let

Hořet bude pravděpodobně ještě několik dní, část budovy Erie Basin Auto Pound v brooklynské čtvrti Red Hook se ale už zřítila.

„Úplné vyčíslení škod bude možné až poté, co bude oddělení schopno vstoupit dovnitř a budovu prohlédnout,“ uvedl na úterní tiskové konferenci úřadující šéf oddělení newyorské policie Jeffrey Maddrey. Informaci přinesl portál Bloomberg.

Toto zařízení je jedním ze dvou skladů newyorské policie, kde jsou uložena například vozidla zabavená v rámci vyšetřování, zatčení nebo z jiných zákonných důvodů. Neslouží však pro vozidla, která byla odtažena v důsledku porušení pravidel parkování.

„V brooklynském skladu je uloženo také mnoho motocyklů a elektrokol,“ dodal Maddrey. Kromě toho se zde uchovává i DNA i další biologické důkazy týkající se případů, z nichž některé jsou staré i dvacet nebo třicet let. V těchto zařízeních se však podle šéfa policie neuchovávají žádné důkazy ze znásilnění či podobných trestných činů.

„Jakmile to bude bezpečné, do objektu vstoupí hasiči spolu s našili lidmi,“ uvedl Maddrey na tiskové konferenci. „Začnou pátrat po příčinách požáru a samozřejmě také zjistí, co je poškozeno a co se ještě dá zachránit.“

Požár Maddrey označil za velmi vážný a zničující, pro newyorskou policii podle jeho slov znamená obrovskou ztrátu. Newyorská policie se k události odmítla vyjádřit nad rámec úterní tiskové konference.

Newyorští hasiči dostali hlášení o požáru v úterý v 10:37 poté, co si jeden z dělníků pracujících na nedaleké stavbě všiml kouře uvnitř budovy. Podle šéfa oddělení FDNY Johna Hodgense na místě zasahovalo zhruba 150 hasičů a záchranářů, podle Bloombergu hasili také ze tří člunů.