Při požáru bytu v New Yorku zemřelo 19 lidí, na místě byly stovky hasičů

„Počty jsou strašlivé. Bude to zřejmě jeden z nejhorších požárů v naší době,“ řekl Adams podle deníku The New York Times.

Podle stanice CNN začalo hořet kolem 11:00 místního času (17:00 SEČ) ve druhém a třetím podlaží 19patrové budovy. Podle šéfa hasičů Daniela Nigra záchranáři čelili silnému ohni a velmi hustému kouři. Příčiny vzniku požáru zatím nejsou jasné.

Podle Nigra hasiči našli mnoho obětí a zraněných na schodech. Někteří měli potíže s dýcháním a se srdcem.

V USA je to tento týden už druhý požár s velkým počtem obětí. Ve středu ve Filadelfii zahynulo 13 lidí, mezi nimi sedm dětí.