Může hořet i u vás: pozor na svíčky, prskavky i vznícený olej

Například minulý rok hasiči během vánočních svátků, tedy od 24. do 26. prosince, vyjížděli ke 127 požárům, při kterých se zranilo 23 lidí a vznikla škoda 5,7 milionu korun. O rok dříve byl počet požárů podobný, ale vyžádaly si dva mrtvé i vyšší škodu. Loňské svátky také poznamenaly vážné dopravní nehody. Bylo jich celkem 176, což je výrazně nejvíc za posledních šest let, upozornili hasiči na webu.

Rizikové bývají o Vánocích adventní věnce, zvláště ty, které nemají dostatečně připevněný držák pod svíčku nebo je kolem svíček příliš mnoho usychajícího chvojí. Hořící svíčky a prskavky by v domácnosti nikdy neměly zůstávat bez dozoru. „Ve vzdálenosti deseti centimetrů od plamene svíčky může být teplota až 200 stupňů Celsia, což stačí k zapálení papíru, plastu či textilií,“ uvedli hasiči.

Hořící svíčku je třeba umístit na stabilní nehořlavou podložku a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, jako jsou záclony nebo potahy. Nesmí stát v průvanu ani v policích ve skříňkách. Rizikovým faktorem jsou podle hasičů malé děti a zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.

Prskavky je třeba používat jen nad nehořlavým povrchem a držet je stranou od těla. „Dbáme na to, aby v jejich okolí nebyl žádný hořlavý materiál - například stuhy nebo řetězy na stromečku. Před uložením do komunálního odpadu použitou prskavku zchlaďte, například namočením do nádoby s vodou nebo zapíchnutím do sněhu,“ radí hasiči.

Světelné řetězy a jiné elektrické vánoční dekorace by lidé měli nakupovat v kamenných obchodech, ověřit si, zda jsou schválené pro český trh a dodržovat návod k použití. Po rozbalení z krabice je třeba zkontrolovat stav elektrických kabelů, zda nejsou třeba polámané, a nehrozí kvůli tomu zkrat.

Obezřetnost je nutná i při přípravě svátečních jídel. Ani plamen plynového sporáku není možné nechat bez dozoru. „Zejména při smažení dbáme zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vznícení potravin na pánvi. Pokud se tak stane, nikdy nehaste horký olej vodou,“ připomněli hasiči. Lidé by v takovém případě měli zachovat klid, vypnout přívod energie, zakrýt pánev poklicí, plechem nebo mokrou utěrkou a oheň bez přístupu vzduchu nechat uhasnout.

V Praze hasiči loni zasahovali u pěti případů, které souvisely s Vánocemi, informoval mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Na Štědrý den 2021 hořel v Praze 5 vánoční stromek, sedačka a další vybavení v bytě. Oheň vznikl kvůli neopatrnosti při používání prskavky na vánočním stromku. Na Černém Mostě zase 24. prosince vzplál adventní věnec umístněný na okně.

Obyvatel bytu ponechal svíčku bez dozoru a věnec nevhodně umístil do blízkosti hořlavých materiálů. Také následující první svátek vánoční hořely dva vánoční stromky, a to znovu kvůli prskavkám - v jednom případě majitel bytu v Praze 4 požár uhasil sám hasicím přístrojem, ve druhém případě se oheň rozšířil i na vybavení bytu.

Hasiči tři osoby z domu v v Bryksově ulici zachránili a dalších 20 lidí evakuovali. Na Boží hod vánoční ještě hasiči dohasili požár adventního věnce v ulici Mládeže v Praze 6, který způsobila nevhodně umístěná svíčka na adventním věnci.