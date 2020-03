Německo získalo čas, ale problémům s novým koronavirem se nevyhne

Na následky nákazy novým koronavirem v Německu podle statistik dosud zemřelo jen velmi nízké procento lidí. To se však v následujících týdnech změní: podle epidemiologů Německo směřuje k podobnému stavu jako ostatní velké státy Evropy. K 27. březnu Německo evidovalo necelých 37 tisíc případů nákazy virem SARS-CoV-2 a 198 mrtvých – to je jen půl procenta z celkového počtu otestovaných a nakažených osob. Například v Číně to jsou čtyři procenta, v Itálii devět procent. Čím to je?