Němci uvažují nad imunitními pasy pro uzdravené. Neplatila by pro ně omezení

Studie by podle dosavadního plánu zahrnovala testování protilátek v krvi u více než 100 tisíc dobrovolníků. Vědci by chtěli začít v polovině dubna. Test by se posléze v pravidelných intervalech opakoval na rostoucím vzorku populace, aby bylo možné sledovat postup pandemie, píše list The Guardian.



Výzkum organizuje německý státní Institut Roberta Kocha, podle něhož by jeho výsledky mohly usnadnit úřadům rozhodování o tom, kde v zemi mohou znovu otevřít školy, nebo kteří lidé se mohou bezpečně vrátit do práce.

„Imunní lidé by mohli dostat pomyslný očkovací průkaz, který by jim umožnil osvobodit se od omezení své činnosti,“ vysvětluje Gerard Krause, vedoucí epidemiologie v Centru pro výzkum infekcí v německém Braunschweigu. Německá vláda se k možnému zavedení imunitních pasů navrhovaných vědci zatím oficiálně nevyjádřila.

O takovou možnost už ale projevila zájem Británie. Podle britské poslankyně a bývalé lékařky Philippy Whitfordové by bylo možné imunitní pasy použít pro klíčové pracovníky ve zdravotnictví. Poukázala však na to, že doba, po kterou může mít člověk vyléčený z nemoci COVID-19 imunitu, je zatím neznámá.

Klíčové je zjistit, jak dlouho jsou vyléčení lidé imunní

Například lidé vyléčení z nemoci SARS (těžkého akutního respiračního syndromu), již rovněž způsobuje koronavirus, byli podle Whitfordové proti nákaze imunní až jeden rok po infekci, neměli však dlouhodobou imunitu.

Podle odborníka na experimentální medicínu Petera Openshawa z Královské univerzity v Londýně, který se podílí na nové britské strategii proti koronaviru, by zotavení lidé, kteří mají po infekci koronavirem pozitivní test na protilátky, již neměli být infekční a určitou imunitu proti viru by měli mít.

„Mohlo by to tak být. Tento koronavirus způsobuje robustní imunitní odpověď, která je ochranná po mnohem delší dobu. Možná rok nebo až pět let. Zatím to ale nevíme přesně, protože se jedná o zcela nový virus,“ popsal Openshaw.

Podle něj jsou imunitní pasy přiměřeným prozatímním opatřením. Zdůraznil však, že lidé s takovým osvědčením by museli být pod dohledem odborníků, aby se zajistilo, že nejsou znovu nakažení. „Je nutné zjistit, jestli jsou lidé vracející se do normálního oběhu skutečně chránění,“ uvedl.

Experti se rovněž obávají, aby imunitní pasy nemotivovaly některé lidi k tomu, aby se snažili virem aktivně nakazit v naději, že se pro zotavení budou moci vrátit do zaměstnání. „Bylo by to riskování života. Je lepší dodržovat sociální izolaci a čekat na účinnou vakcínu,“ uzavřel Openshaw.

Křivka nakažených v Německu neroste exponenciálně: