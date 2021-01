Německo chystá omezení volného pohybu. Dotkne se nejpostiženějších oblastí

Podle stanice n-tv by se lidé v okresech s více než 200 infekcemi na 100 tisíc obyvatel v průběhu sedmi dní mohli pohybovat maximálně patnáct kilometrů od místa bydliště. O přesné podobě opatření představitelé spolkových zemí s Merkelovou ještě jednají.

Omezení by se měla týkat jen cest, které nejsou považovány za nezbytné, tedy neměla by se dotknout cest do práce. Agentura Reuters podotýká, že by to bylo poprvé od začátku pandemie, kdy by Německo omezilo pohyb v rizikových oblastech.

Podle mediálních zpráv kancléřka Merkelová podporovala, aby se omezení týkalo okresů s poměrem sta infekcí na 100 tisíc obyvatel. Spolkové země ale byly proti tomu.

V současnosti 292 ze 410 krajů má výskyt přes stovku infekcí na 100 tisíc obyvatel. Více než 70 měst a krajů je nad hranicí 200 infekcí.



Patnáctikilometrový rádius platí nyní už v Sasku, chce ho zavést i Durynsko. Obě spolkové země jsou jedny z nejvíce zasaženými nákazou, uvádí deník Die Welt.

Mezi diskutovanými návrhy je i omezení počtu lidí, s nimiž je možné se setkávat. V současnosti se Němci mohou setkat s pěti lidmi z jiné domácnosti, vláda plánuje omezit počet na jednoho jedince.



Pokud se návrh schválí, opatření by zřejmě měla trvat až do konce ledna. Merkelová s představiteli spolkových zemí jedná o prodloužení stávajících omezení, přijatých už v listopadu a zpřísněných v prosinci. Ty měly skončit 10. ledna, očekává se ale, že je vláda prodlouží nejméně do 31. ledna.