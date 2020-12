V Německu předávkovali vakcínou osm pečovatelů, část skončila v nemocnici

Pět dávek vakcíny proti koronaviru dostalo sedm žen a jeden muž ve věku od 38 do 54 let. Úředníci ze zemského okresu Vorpommern-Rügen agentuře Reuters sdělili, že čtyři z nich skončili v nemocnici poté, co se u nich rozvinuly lehké potíže podobné chřipce. Lékaři si je tam raději nechají na pozorování.



Zbylí čtyři zaměstnanci domova se mohli vrátit domů. „Hluboce toho incidentu lituji. Tento případ byl způsoben individuálními chybami. Doufám, že se u nikoho z postižených neobjeví žádné závažné nežádoucí vedlejší účinky,“ uvedl ve svém prohlášení šéf okresu Stefan Kerth.

Incident se odehrál poté, co některé německé okresy odmítly používat vakcíny, které dorazily o víkendu, kvůli podezření, že se u nich nepodařilo po dobu přepravy dodržet požadovanou teplotu. Látka totiž musí být uskladněna při teplotě minus 70 stupňů Celsia, a to včetně převozu.



Vakcína společností Pfizer a BioNTech by měla být podána ve dvou dávkách v odstupu tří týdnů. V každé ampuli s vakcínou proti covidu-19 těchto společností je pět dávek očkování. Podle německého ministerstva zdravotnictví je dokonce možné z ampule nabrat až šest dávek.



Úřady ve Vorpommern-Rügenu po předávkování pracovníků domova seniorů poukázaly na dřívější prohlášení BioNtechu, podle nichž byly v první fázi studie testovány i větší dávky vakcíny bez vážných následků.

Ačkoli se farmaceutická společnost k incidentu ohledně předávkování pečovatelů zatím nevyjádřila, mluvčí BioNtechu podle německého deníku Kurier dříve uvedl, že při testech byla lidem podána dávka až 100 mikrogramů bez vážných následků. Obvyklá dávka je 30 mikrogramů.

Zemřelých je více než před týdnem

Institut Roberta Kocha za minulé pondělí hlásil v Německu 19 528 nových případů infekce, mohlo by se tak zdát, že denní počet nakažených klesl. Institut nicméně upozornil, že aktuální data nelze s těmi z minulého týdne příliš srovnávat, neboť se na závěr roku kvůli svátkům méně testuje.

Počet zemřelých je ale i tak o 121 případů vyšší než před týdnem. Nejhorší epidemická situace je nadále v Sasku, části Durynska a na jihovýchodě Bavorska.

Celkem se v Německu, které má zhruba 83 milionů obyvatel, nákaza koronavirem potvrdila už u více než 1,66 milionu lidí. Zhruba 1,3 milionu se jich uzdravilo. S covidem-19 zemřelo v Německu celkem 30 978 nakažených.

Celoněmecké reprodukční číslo je nyní 0,74, to znamená, že 100 infikovaných v průměru nakazí dalších 74 lidí. Když je reprodukční číslo delší dobu pod hodnotou jedna, začíná epidemie ustupovat.

Mutace byla v zemi už na podzim

Německo již minulý týden ve čtvrtek informovalo, že se na jeho území prokázala nová mutace koronaviru, která byla poprvé hlášena z jižní Anglie. Zdravotníci ji odhalili u ženy ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko na jihozápadě Německa, která přiletěla z Anglie.

Podle listu Die Welt ovšem nyní zpětné analýzy prokázaly, že se mutace B1.1.7 objevila v Německu již v listopadu.

Lékaři ji objevili ve vzorku odebraném seniorovi z Dolního Saska, který později zemřel. Podle místního ministerstva zdravotnictví dcera zesnulého pacienta pobývala v polovině listopadu v Anglii.

Nová mutace, která se rychle šíří především v jižní Anglii, je podle britských úřadů možná až o 70 procent nakažlivější. Světová zdravotnická organizace (WHO) zatím uvádí, že nemá důkazy o tom, že by mutace způsobovala vážnější průběh covidu-19.