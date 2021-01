Rakousko přivírá hranice. Zavede kontroly, omezí počet přechodů

Mimo výjimky je v Rakousku pro přijíždějící nadále povinná desetidenní karanténa. Příští týden pak postupně dojde k omezení počtu hraničních přechodů, dodal Petříček.



Tomáš Petříček @TPetricek ⚠️ Upozornění pro cesty do Rakouska: Od půlnoci z pátku na sobotu 9. ledna zavádí rakouská strana kontroly na hranicích ‼️ Příští týden pak postupně dojde k omezení počtu hraničních přechodů. Pravidla cestování zůstávají jinak stejná - mimo výjimky povinná karanténa.

Podle rakouských pravidel je možné po předložení negativního testu na koronavirus ukončit karanténu nejdříve pátý den. Den vstupu představuje „den nula“, ukončit karanténu tak lze až pátý den po vstupu do země.



Zpřísnění chystá také Sasko

Petříček bude v pátek jednat se saskou ministryní zdravotnictví Petrou Köppingovou o konkrétní podobě zpřísněných pravidel cest z Česka do této spolkové země.

Pro pendlery se podmínky změní v pondělí, podle dřívějších informací se budou muset pravidelně a na vlastní náklady testovat nejméně dvakrát týdně. Jasno by mělo být v pátek odpoledne, napsal Petříček.

Sasko zpřísnilo podmínky pro vstup ze zahraničních rizikových oblastí včetně České republiky od 31. prosince. Pro nově příchozí je povinná nejen dosavadní domácí karanténa, ale také maximálně 24 hodin starý negativní test na koronavirus.

Absolvovat test je možné už při vstupu do Saska či poté v samotné zemi, a to nejpozději do 48 hodin od překročení hranice. Náklady nesou sami testovaní.

Zpřísnění podmínek pro pendlery vyvolalo nevoli zaměstnavatelů i zaměstnanců. Jádrem sporu je otázka plateb za rozbory, Sasko totiž náklady přesouvá na bedra zaměstnanců. Například Německý odborový svaz (DGB) hovořil o nelegálnosti saského nařízení.