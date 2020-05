Dealery drog v Německu udal kominík. Odmítli ho totiž pustit do bytu

Pracovníkům městského úřadu, kteří se do bytu vydali na základě kominíkova hlášení, udeřil už u dveří bytu do nosu podezřelý zápach. Upozornili okamžitě policii, která v bytě zasáhla a oba muže na místě zadržela.

Policisté v bytě našli signální pistoli a větší množství drog: dohromady 14 kilogramů amfetaminové pasty, litr amfetaminového oleje, 100 gramů hašiše a 1,4 kilogramu pilulek extáze.

Policie shrnula zásah konstatováním, že jí kominík štěstí přinesl. „Člověk by ho, stejně jako pošťáka, zkrátka neměl nechat zvonit dvakrát,“ citovala DPA policejního mluvčího.

A nejde jenom o zvonění u dveří. Německo patří k zemím, kde je odmítnutí návštěvy kominíka protizákonné. Tato legislativa pochází již se středověku, nejspíš má souvislost s bezpečnostními opatřeními proti šíření požárů a byla posílena během třetí říše. Říká se, že Hitler dokonce používal za války kominíky jako špiony.

Pokud dnes Němec odmítne do bytu či domu vpustit kominíka, který má za úkol změřit obsah oxidu uhelnatého či vyčistit komín, ten ho může udat úřadům, jako se to stalo i zmíněným mladíkům. Obyvatelé Německa jsou podle německých zákonů povinni do bytu kominíka vpustit dokonce i v případě, že k vytápění používají plyn.