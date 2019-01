Němci deportovali odmítnutého migranta, Afghánci jim ho vrátili zpátky

Německo třiadvacetiletého Mortazu D. deportovalo na začátku týdne. Na rozdíl od ostatních vyhoštěných migrantů ho ale afghánské úřady po přistání v cílové destinaci odmítly pustit do vlasti a obratem ho poslaly zpátky do Mnichova. Mladík v současné chvíli pobývá v detenčním centru pro mladistvé, kde vyčkává na přezkoumání svého případu.



Na kauzu jako první upozornil bulvární deník Bild, podle něhož má Mortaza D. na svědomí více než dvacet závažných zločinů, mezi jinými loupež, ublížení na zdraví, obchodování s drogami či vyhrožování.

Spáchat je měl od května 2013 do června 2016 a nakonec kvůli nim skončil v německém vězní. Afghánské úřady nicméně tvrdí, že mladíkovy kriminální záznamy nemají s jeho odmítnutím nic společného. Muž se o azyl v Německu ucházel od roku 2010.

„Muž byl duševně nemocný a v důsledku společného rozhodnutí obou stran byl poslán zpět do Německa,“ uvedl pro stanici Deutsche Welle Murtaza Rasuli z afghánského ministerstva pro uprchlíky a repatriaci. „Na základě dohody, kterou máme s Německem, nemohou být zranitelní lidé deportováni do Afghánistánu. Zmíněný muž tato kritéria splňoval, a proto jsme ho poslali zpět do Německa,“ dodává Rasuli.

Německé ministerstvo vnitra odmítlo duševní stav Mortazy D. jakkoli komentovat s ohledem na jeho soukromí. Potvrdilo ale, že mezi oběma zeměmi existuje dohoda týkající se závažně nemocných, kteří by cestu zpět do vlasti nezvládli nebo kterým Afghánistán nedokáže zajistit adekvátní zdravotní péči.

Afgháncům se nelíbily dokumenty, přitom je sami vydali

Afghánistán podle německých úřadů odepřel Mortazovi D. vstup do země kvůli pochybám o jeho identitě a pravosti cestovních dokladů. To však německé úředníky překvapilo, protože mu zmíněnou dokumentaci vydal právě afghánský generální konzulát v Německu.



Ministerstvo vnitra německého státu Hesensko, které má mladíkovu deportaci na starost, navíc poukazuje na skutečnost, že všechny odmítnuté žadatelé o azyl čeká před odjezdem lékařská prohlídka. Ta má zjistit, jestli jsou schopni cestu do vlasti podstoupit. Regionální imigrační úřady navíc musí potvrdit, že neexistují žádné okolnosti, kvůli nimž by mohlo být vyhoštění nelegální.

Ačkoli Mortazu D. čeká podle ministerstva v nejbližší době propuštění z detenčního centra, na svobodu se nedostane. Mladík se vrátí zpátky do vězení, kde si předtím odpykával trest za své zločiny. Jeho výkon soud pozastavil poté, co muž dobrovolně souhlasil s deportací do Afghánistánu.

Podle Spolkového imigračního úřadu (BAMF) Německo deportovalo v roce 2017 přibližně 24 000 lidí, dalších 29 500 se jich do vlasti vrátilo ze své vlastní vůle.