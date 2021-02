Česká vláda žalostně selhává, nouzový stav končí kvůli půtkám, píší Němci

„Vláda, která sama sebe na počátku pandemie dávala Evropě za vzor, od léta žalostně selhává. Dnes je Česko hlavním semeništěm koronaviru ve střední Evropě,“ uvedl saský deník v ostrém komentáři, podle kterého Česko boj s pandemií nezvládá. „Premiér a jeho ministři již delší dobu viditelně na tento úkol nemají,“ dodal.

Sächsische Zeitung čtenářům připomněl, že na podzim čekají Česko volby, proto všichni myslí jen na ně. „Není proto překvapivé, že Češi po měsících uzávěry, která nic nepřinesla, na vládu a její příkazy již nedbají,“ napsal. Rada je podle saského deníku jasná. „Vláda v Praze musí konečně začít plnit své domácí úkoly. Čím dříve si to uvědomí, tím rychleji bude moci skončit izolace, kterou jí německý soused připravil,“ dodal.

Pražský zpravodaj německé veřejnoprávní stanice ARD Peter Lange ve svém příspěvku uvádí, že český parlament odmítl prodloužit nouzový stav, takže se obchody v zemi mohou znovu otevřít. „To může situaci dramaticky zkomplikovat,“ uvedl.

Ve svém materiálu Lange popisuje čtvrteční vývoj v Česku, který podle něj začal ránou do bubnu, když ministr zdravotnictví Jan Blatný ohlásil uzavření třech okresů s vysokou mírou infekce. Vláda, kterou opozice obviňuje z neschopnosti, si následně nedokázala zajistit podporu k prodloužení nouzového stavu.

„Nadcházející sobotu skončí v Česku nouzový stav. Boj s pandemií tak bude věcí ministerstva zdravotnictví a krajů. Ti mají vlastní právní možnosti v podobě stavu nebezpečí. Co přesně to znamená, to se ukáže v příštích dnech,“ dodal zpravodaj ARD.

Deník Die Welt napsal, že v Česku se infekce šíří stále rychleji a že rostoucí čísla jsou připisována britské mutaci koronaviru. „A právě v této vypjaté době může v neděli skončit nouzový stav, který platí od října. A to kvůli politickým šarvátkám,“ uvedl deník. Ten doplnil, že díky nouzovému stavu má vláda mimořádné pravomoci zavádět důležitá omezení, jejichž platnost tak nyní zřejmě skončí.