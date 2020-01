NATO po smrti Solejmáního pozastavuje svou výcvikovou misi v Iráku

„Mise pokračuje, ale výcviková činnost byla v tuto chvíli pozastavena,“ uvedl White. Dodal, že generální tajemník aliance Jens Stoltenberg po zabití Solejmáního telefonicky hovořil s americkým ministrem obrany Markem Esperem.



Cílem mise NATO, na níž se od předloňského října podílí několik stovek vojáků, je výcvik iráckých bezpečnostních sil k tomu, aby dokázaly zamezit návratu teroristické organizace Islámský stát (IS).



Výcvikem iráckých kolegů se zabývají i členové české Vojenské policie a je tam nasazena jednotka chemického vojska.

Íránské gardy: Potrestáme Američany, kdykoliv budou v dosahu

Vysoce postavený velitel íránských revolučních gard Gholámalí abú Hamza prohlásil, že Írán bude v odvětě za Američany trestat kdykoliv, kdy mu budou na dosah. Írán si podle něho vyhrazuje právo se Spojeným státům za smrt Solejmáního pomstít, napsala agentura Tasním.



Velitel připomněl, že pro Západ je nesmírně důležitým místem Hormuzský průliv, kterým proplouvají i americké válečné lodě, a že Írán si už před dlouho dobou vytipoval klíčové americké cíle v tomto regionu. „Na dosah máme nějakých 35 amerických cílů i Tel Aviv,“ řekl.



V rozhovoru s televizí CNN v pátek večer íránský velvyslanec při OSN Madžíd Tacht Ravančí řekl, že útok je vyhlášení války a odpověď Teheránu bude „tvrdá“. Předtím oznámil OSN, že Írán si vyhrazuje právo na sebeobranu na základě mezinárodního práva.



Podle agentur AP a Reuters Pentagon v pátek schválil vyslání dalších zhruba

3 000 vojáků, pravděpodobně z 82. výsadkové divize. Koalice proti IS vedená Spojenými státy po pátečním útoku podle AFP omezila své operace a posílila bezpečnostní opatření na základnách v Iráku.

Spojené státy krátce po útoku nařídily okamžitou evakuaci amerických občanů z Iráku

„Vzhledem ke zvýšenému napětí, jež panuje v Iráku a celém regionu, vyzývá americké velvyslanectví americké občany řídit se cestovními pokyny pro rok 2020 a okamžitě odjet z Iráku. Američtí občané by měli odcestovat letecky, jakmile to bude možné. Pokud se to nepodaří, pak pozemní cestou do jiných států,“ stojí v doporučení ambasády.