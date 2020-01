Útok na Solejmáního může vést k eskalaci násilí, zní ze světa i USA

Irácký premiér Mahdí se obává, že americký útok, při kterém kromě Solejmáního zahynul i zástupce velitele iráckých Lidových mobilizačních sil (PMF) Abú Mahdí Muhandis, „vyprovokuje v Iráku zničující válku“. Útočnou akci, která se odehrála na bagdádském letišti, označil za útok na Irák a narušení jeho svrchovanosti, jež vyvolá válku v Iráku, celé oblasti a ve světě.

Velitel irácké skupiny Liga spravedlivých Kaís Chazalí v pátek své oddíly uvedl do pohotovosti a nařídil jim, aby se připravily na boj. Podle něj Američané budou muset brzy z Iráku odejít. „Všichni velitelé by měli být v pohotovosti pro nadcházející bitvu a velké vítězství,“ řekl. Chazalího Liga má kolem 10 000 členů.

Další odpůrce americké přítomnosti v Iráku, duchovní Muktada Sadr, v pátek řekl, že jeho milice jsou připraveny Irák bránit. „Jako vůdce iráckého vlasteneckého odboje vydávám rozkaz všem mudžáhidínům (bojovníkům), zejména Mahdího armádě...a všem vlasteneckým a disciplinovaným skupinám, aby byly připraveny chránit Irák,“ sdělil Sadr v prohlášení. Mahdího armáda má podle různých odhadů až 50 000 členů.

Sadrovy milice v minulosti bojovaly proti USA, postupně se Sadr zapojil do politického života, ale zůstal kritikem americké přítomnosti v Iráku. Agentura Reuter píše, že kritizoval také vměšování Íránu a vyzval všechny strany, aby se chovaly „moudře a rozumně“.

Smrt obávaného generála několik desítek Iráčanů oslavilo tancem na bagdádském náměstí Tahrír. Tahrír je ústřední bod několikaměsíčních protestů, které jsou namířeny proti irácké vládě i proti íránskému vlivu v Iráku. Záběry oslavujících Iráčanů zveřejnil na Twitteru americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4