Napětí na Blízkém východě zvedá cenu zlata, jenu i evropských dluhopisů

Výnosy dluhopisů německé vlády se splatností deset let kolem pátečního poledne ztrácely sedm bazických bodů na dvoutýdenní minimum -0,29 procenta, výnosy srovnatelných španělských papírů spadly asi na pětitýdenní dno. V případě Itálie pokles činil deset bazických bodů. Výnosy se pohybují opačně k cenám – pokud tedy zájem zvyšuje ceny, výnosy klesají.

Američtí vojáci v noci na pátek u letiště v Bagdádu zabili velitele íránských elitních jednotek Kuds Kásema Solejmáního, jehož Washington spojuje mimo jiné s plánováním teroristických útoků proti Spojeným státům. Noční útok, který nařídil prezident Donald Trump, znamená citelnou eskalaci napětí mezi Íránem a USA.

V dobách nejistoty mají investoři zvýšený zájem právě o dluhopisy zemí, které považují za bezpečné. Týká se to i některých měn, zejména japonského jenu. Dolar k němu krátce po 14:00 SEČ ztrácel asi 0,4 procenta na 108,12 JPY.

Rostla ropa i zlato

Nejistota je znát na trzích po celém světě, ceny ropy už ráno vzrostly o více než tři procenta a severomořský Brent se dostal nad 69 dolarů za barel. Ocitl se tak nejvýše od loňského září. Cena zlata se zvýšila o více než procento a je blízko 1550 dolarů za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), maximum za čtyři měsíce. Investoři se obávají odvety, kterou již avizoval íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí.

„Geopolitika je znovu na stole. Je to něco, co může mít vážné dopady na ceny většiny aktiv,“ upozornil hlavní investiční analytik společnosti Lombard Odier Salman Ahmed. „Klíčové bude, jak se to vyvine v nejbližších dnech. Jestli z toho bude velké téma, záleží na reakci Íránu a pak na odpovědi Spojených států,“ dodal podle agentury Reuters.

Panevropský akciový index STOXX 600 krátce po 14:00 SEČ odepisoval kolem půl procenta na 417,60 bodu. Dopoledne ztrácel až jedno procento.