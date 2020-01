USA nařídily evakuaci svých občanů z Iráku, Izrael má v pohotovosti armádu

„Vzhledem ke zvýšenému napětí, jež panuje v Iráku a celém regionu, vyzývá americké velvyslanectví americké občany řídit se cestovními pokyny pro rok 2020 a okamžitě odjet z Iráku. Američtí občané by měli odcestovat letecky, jakmile to bude možné. Pokud se to nepodaří, pak pozemní cestou do jiných států,“ stojí v doporučení ambasády.

Americké ministerstvo zahraničí také oznámilo, že kvůli úternímu útoku na velvyslanectví v irácké metropoli úřad přerušil konzulární služby. „Američtí občané by se k velvyslanectví neměli přibližovat,“ stojí v prohlášení ministerstva.



Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí prohlásil, že na původce útoku čeká tvrdá odveta. Teherán obviňuje z nočního útoku na Solejmáního, kterého zabila americká raketa na mezinárodním letišti v Bagdádu, USA i Izrael.

Ministr obrany Naftali Bennett svolal schůzku armádních velitelů k posouzení bezpečnostní situace. Některé izraelské sdělovací prostředky tvrdí, že kvůli událostem v Bagdádu zkrátil svou zahraniční cestu premiér Benjamin Netanjahu, který byl v Aténách.

Podle agentury Reuters se Izraelci obávají odvetného íránského útoku ze severu, tedy ze Sýrie, kde má Írán své jednotky, nebo i ze strany Libanonu, kde působí hnutí Hizballáh, jehož bojovou složku Írán vyzbrojuje. Izrael uzavřel pro turisty horu Hermon na Golanech, která byla v minulosti zasažena raketami vypálenými ze Sýrie.

Vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh v pátek řekl, že Hizballáh bude pokračovat v tom, co začal Solejmání, a postará se o to, aby jeho cíle byly naplněny. Podle něj je odpovědností všech bojovníků Hizballáhu potrestat ty, kdo Solejmáního zabili.