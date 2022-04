Po skončení války by se NATO s Rusem mělo sbližovat, řekla Le Penová

Po skončení války na Ukrajině by mělo NATO podle Marine Le Penové navázat užší strategické vztahy s Ruskem, uvedla to ve středu na tiskové konferenci. Pokud by uspěla ve druhém kole voleb, které se koná 24. dubna, prosazovala by odchod Francie ze společného velení NATO.