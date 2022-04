Macron musí začít s kampaní, rozhodne i debata s Le Penovou, říká expertka

Jak hodnotíte první kolo voleb? Překvapilo vás na nich něco?

Mnoho mě tam nepřekvapilo. Očekávala jsem, že prezident Emmanuel Macron nakonec získá více hlasů, než mu předpovídaly poslední průzkumy. A opravdu si drobně polepšil, zatímco Marine Le Penová získala 23 procent. Přesně tolik, kolik jí průzkumy přisuzovaly.

Ale překvapivý je určitě procentuální výsledek Jeana-Luca Mélenchona, který se s 22 procenty dostal na třetí místo. Zajímavé je, že mezi ním a Le Penovou není tak velký rozdíl, zatímco rozptyl mezi Macronem a Le Penovou je výraznější. A to třeba i v porovnání s prvním kolem voleb z roku 2017, kdy Macron získal 24 a Le Penová 21 procent.

Když zmiňujete Mélenchona, čím to podle vás je, že nakonec jeho podpora tak vystřelila nahoru?

Vedl kontaktní kampaň a odpracoval si to. Už někdy v listopadu řekl, že bude kandidovat, podobně jako Marine Le Penová. Měl tedy dost času se kampani věnovat. Je to politický matador a známá osobnost. Kandidoval už poněkolikáté, má léta zkušeností z politiky. A navíc podle všeho přilákal hodně voličů z mladší generace. Předem však oznámil, že pokud letos nezvítězí, o prezidentský post už se znovu ucházet nebude.

Zuzana Šimek Zuzana Šimek Analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Zuzana Šimek se specializuje na dění ve Francii a na francouzsko-české vztahy. Na Univerzitě Karlově vystudovala francouzštinu a evropská studia. Studovala také na Université Michel de Montaigne Bordeaux III a na Sorbonně.

Naopak původní favorité Éric Zemmour a Valérie Pécresseová ve srovnání s průzkumy pohořeli. Klesali v nich už několik týdnů a nakonec dostali ještě méně procent. Proč?

Éric Zemmour si podle mě pokazil kampaň tím, že zůstával pořád tak radikální, a tím pádem neakceptovatelný pro většinu Francouzů. Vyletěl jako hvězda už v listopadu a všechny ohromil. Byl ve všech novinách. Dokázal pojmenovat problémy, což ho vyneslo nahoru.

Ale nedokázal toho využít a voliče mu pak sebrala Marine Le Penová. Uškodily mu třeba výroky na adresu ukrajinských uprchlíků. Nabádal totiž, aby je Francie nepřijímala.

Le Penová sice mívala blízko k Vladimiru Putinovi, který jí také pomáhal financovat kampaň, oproti Zemmourovi se od něj však distancovala a snažila se obrátit pozornost k jiným tématům. Tím pádem jí její vztah k Rusku tolik neublížil. A voliči jí asi Putinovu podporu odpustili. Ona navíc popřela, že by se přátelili.

Ale měla s ním fotku na volebních letácích...

To je pravda, také je pak musela skartovat. Zřejmě nepředpokládala, že to na Ukrajině nakonec dopadne tak, jak to dopadlo. I když se válka Francouzů nedotýká tolik jako nás, přece jen byla v předvolební kampani jedním z hlavních témat.

Téměř všichni kandidáti měli v minulosti blízké vztahy s Ruskem nebo jej alespoň podporovali. Jak jim uškodilo, nebo naopak pomohlo to, jak se se začátkem války k těmto svým názorům postavili?

Éric Zemmour rétoriku nezmírnil a řekla bych, že na to doplatil. Všichni se od Putina opatrně distancovali a odsoudili útoky ve městech, kde zemřeli nevinní civilisté. Ale někteří je i zpochybňovali, třeba právě Le Penová. Naopak Macronovi na začátku konfliktu prospělo, že se ho snažil diplomaticky vyřešit. Několikrát si volal s Putinem, což mu přineslo nějaké body navíc, ale s tím, jak se mu nepodařilo nic hmatatelného, žádný průlom, začal zase ztrácet.

Co by podle vás měl Macron udělat, aby do druhého kola zvýšil svůj náskok?

Musí začít dělat kampaň. Spoléhal na to, že ho voliči znají, že je jako prezident dobře viditelný a kampaň dělat nemusí. Kromě toho ohlásil kandidaturu pozdě, což mu zřejmě uškodilo, a on to i přiznal. Během příštích čtrnácti dnů se tak musí víc snažit být v kontaktu s obyčejnými voliči. Předpokládám, že objede Francii a zorganizuje mítinky tak, aby přilákal jednak nerozhodnuté voliče – tedy ty, kteří teď k volbám nepřišli – a přesvědčil je, aby za dva týdny volit šli.

Musí si také získat voliče protikandidátů, kteří už se vyslovili pro něj s tím, že chtějí vytvořit hráz proti extrémní pravici. I když tito voliči nebudou s Macronem programově souznít, minimálně toto je důvod, aby nevolili Marine Le Penovou. Předpokládá se, že 20. dubna v devět večer se bude konat tradiční televizní debata dvou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola. Myslím si, že tam Macron může zazářit.

A Le Penová?

V předchozích debatách, i v té předvolební z roku 2017, vystupovala velmi negativně a útočně. Bude tedy záležet na tom, jak bude působit teď. Výsledný dojem z duelu může na voliče zapůsobit. Le Penová má ovšem nevýhodu v tom, že ji zatím podpořili jen Éric Zemmour a Nicolas Dupont-Aignan. Macron naopak může vzít část voličů i Mélenchonovi, který ho sice přímo nepodpořil, ale řekl svým příznivcům, aby Le Penovou nevolili.

Může však ještě zabrat ono strašení před krajní pravicí, když se podíváme na to, jak Le Penová vystupuje? V poslední době výrazně zmírnila svou rétoriku.

Myslím si, že to pořád může zabrat. Le Penová mírnila rétoriku a snaží se vystupovat jako státník, na rozdíl od Érica Zemmoura, který byl od začátku až do konce nekompromisní kritik francouzských poměrů. Už má totiž politické zkušenosti a uvědomuje si, že jestli chce získat víc voličů než těch 23 procent, musí se trochu vžít do jejich potřeb. Její program je však pořád silně protiimigrační a silně protievropský.

Nemyslím si, že by teď víc Francouzů chtělo volit experimentální cestu. V těchto neklidných dobách spíš vsadí na jistotu, i když pro některé z nich není Macron přijatelný kandidát. Le Penová využívá toho, že lidé trpí zvýšením cen a ekonomickými dopady krize.

Když se ohlédneme za Macronovým uplynulým mandátem, vidíte tam nějaké zásadní selhání, nebo naopak úspěchy?

Jako úspěch by asi mělo být vnímáno to, že si Macron poradil se vším, co přišlo. Hlavně mám na mysli pandemii covidu. Před ní mu hodně klesly preference, třeba kvůli aktivitám hnutí žlutých vest nebo důchodové reformě. Ta je jedním z nepopulárních opatření, ale záměr byl dobrý.

Tím, jak se Macron postavil k pandemii, mu pak preference zase narostly. Teď mu pomohla jednání o válce na Ukrajině. Asi se nedá říct, že by se mu něco zásadně nepovedlo. Samozřejmě kvůli tomu, že musel řešit záležitosti, se kterými nepočítal, musel přerušit projekty, které měl naplánované a které chce dotáhnout. Tak ostatně vysvětluje i svou letošní kandidaturu – chce dokončit to, co začal.

Zároveň přichází s řadou dalších reforem. Chce posílit ekonomiku, zlepšit situaci ve zdravotnictví či posílit roli Francie v Evropské unii. Určitě bych neřekla, že bude patřit mezi prezidenty, kteří vstoupili do historie jako neúspěšní nebo jako ti, kteří po sobě nic nezanechali.

Bude mu podle vás pro druhé kolo stačit rétorika, kterou předvedl v projevu po prvním kole? Zmínil v něm spoustu témat, na která se voliči mohou chytit.

Byl to takový všeobjímající projev, kde se snažil vyjmenovat všechny potíže či všechno, čemu se chce věnovat. Možná kdyby si vybral jedno stěžejní téma, pomohlo by mu to víc a bylo by to srozumitelnější. Mluvil poměrně dlouho a zmínil třeba nezávislost Francie, zdravotnictví, zemědělství, jadernou energetiku, ekologické výzvy, ale třeba i zámořské regiony, na které se často zapomíná, či boj proti islámskému separatismu.

Vychází to z podstaty jeho osobnosti i vzdělání. Mluvil i o humanismu a osvícenství, což asi nejsou slova, která přilákají běžnou populaci. Ve svém projevu se snažil ukázat, že má co nabídnout všem, a upozornil, že ještě není vyhráno. Musí teď udělat kus práce, i na úkor svých prezidentských povinností, a hlavně se víc přiblížit běžným Francouzům.

Je to spíš kandidát bohatších, zajištěných Francouzů. A sice to nevidí všichni jako problém, ale Macron všude vystupuje perfektně oblečený a umí mluvit, ale pak jsou tady lidé z venkova, ze zemědělských oblastí či z chudších vrstev, kteří k němu mají odpor. Právě ty musí oslovit, protože jinak mu je sebere Marine Le Penová.