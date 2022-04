Putinovo vítězství může nastat v Paříži, bojí se USA postupu Le Penové

Američtí úředníci podle listu Politico bedlivě sledovali nedělení první kolo francouzských prezidentských voleb a snažili se odhalit jakékoliv známky možného ruského vměšování. Průzkumy naznačovaly, že do druhého kola postoupí Macron s Le Penovou a že rozdíl mezi nimi bude minimální. Podle odhadů po uzavření volebních místností šéf Elysejského paláce získal asi o pět procent hlasů více než jeho soupeřka.

Šéfka Národního sdružení Le Penová, která na prezidentku kandiduje již potřetí, během posledních týdnů v sondážích značně poskočila. Ve své kampani se zaměřila především na narůstající životní náklady, jež voliče podle průzkumů velmi trápí. Miliony lidí ve Francii mají potíže vyjít s penězi poté, co v uplynulém roce o pětatřicet procent narostla cena plynu.

Američtí činitelé pro Politico uvedli, že nacionalistická politička Bílý dům velmi znepokojuje. Ačkoli se snaží působit umírněněji než dříve, její kampaň zaměřená na imigraci a islám je stále radikální – mimo jiné chce zabránit cizincům v požívání totožných práv, jako mají francouzští občané.

V minulosti se rovněž netajila obdivem k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, se kterým se v roce 2017 setkala v Moskvě. Přestože se po ruské invazi na Ukrajinu od šéfa Kremlu distancovala, zároveň mluvila s pochopením o jeho zdůvodněních invaze a odmítla některá tvrdá opatření Západu proti Moskvě.

„Chceme zemřít? Ekonomicky bychom zemřeli,“ odpověděla minulý týden v televizní debatě na otázku, zda by Francie měla zastavit dovoz ropy a plynu z Ruska. „Musíme myslet na naše lidi,“ prohlásila Le Penová.

Největší krize od brexitu, obává se Bílý dům

Američtí činitelé se domnívají, že její vítězství by přivedlo Evropskou unii do její největší krize od brexitu, což by postupně „převrátilo stávající konstelaci na kontinentu a hluboce otřáslo proukrajinskou koalicí“, která sahá od Varšavy po Washington.

Politico uvádí, že nejhorším scénářem by podle představitelů Bílého domu byla situace, kdy by Le Penová krátce po svém vítězství stáhla Francii z koalice, která v současnosti stojí po boku Kyjeva proti Moskvě. Macron se během posledních týdnů snažil hrát roli prostředníka mezi Kyjevem a Kremlem (za což ale sklidil i kritiku), Francie rovněž podporuje Ukrajinu zbraněmi a další pomocí.

Washington se podle úředníků obává, že Le Penová by tuto křehkou rovnováhu narušila. „Její vítězství by mohlo přimět další evropské vůdce, z nichž někteří už byli nervózní z toho, že budou vůči Rusku tvrdí, aby se postavili proti Alianci,“ uvedl jeden z amerických úředníků.

Byla by to katastrofa, říkají experti

„Její zvolení by bylo katastrofou pro Evropu a transatlantickou frontu na podporu Ukrajiny,“ uvedl Benjamin Haddad, šéf Evropského centra při Atlantické radě.

„Je proti sankcím a dodávkám zbraní. Vždy se přikláněla k pohledu Kremlu na Ukrajinu či NATO. Její program zahrnuje odchod z vojenského velení NATO a řadu blokovacích opatření proti EU, která by se rovnala frexitu, i když tentokrát frexit vyřadila ze svého programu, aby nevystrašila voliče,“ dodal Haddad.

Vítězství Le Penové je nicméně podle analytiků nepravděpodobné. Až se výběr zúží na dva kandidáty, rétorika Le Penová může být pro řadu voličů nepřijatelnou. Pokud by však tentokrát Macrona porazila, mohlo by to způsobit trhlinu v transatlantické zdi postavené Bidenem a jeho evropskými protějšky.

„Le Penová představuje historickou hrozbu pro jednu z nejdůležitějších demokracií v Evropě,“ uvedla politoložka Lauren Speranzaová z Centra pro analýzu evropské politiky.

„Chválila Putina, který je válečný zločinec. „Pokud povede Francii, bude neuvěřitelně obtížné udržet relativní jednotu, kterou transatlantická komunita dosud prokázala ve válce na Ukrajině,“ pokračoval Speranza. „Její zvolení by hrálo přímou roli v Putinově cíli prohloubit trhliny v alianci NATO,“ uzavřela.