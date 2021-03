Džihád na jihu Afriky se vymyká kontrole, USA posílají vojenské poradce

Je to zatím velice skromná vojenská pomoc. Minulý týden do Mosambiku dorazilo na pozvání vlády přibližně deset příslušníků amerických zvláštních jednotek (takzvané zelené barety), aby mosambické námořní pěchotě předali své znalosti. Výcvik by měl trvat asi dva měsíce.

Je to signál, že Washington po nástupu nové administrativy začal znepokojovat konflikt, který dosud zůstával tak trochu mimo zájem západní veřejnosti.

Islámský stát sice před dvěma lety zmizel z mapy Blízkého východu, našel však řadu následníků v Africe. Černou vlajku pozvedli islamisté v Demokratické republice Kongo či Sahelu, kde proti nim stojí i čeští vojáci. Znepokojivé úspěchy hlásí také jeho pobočka v třicetimilionovém Mosambiku.

„Myslím, že něco takového nikdo neočekával,“ řekl listu The New York Times po telefonu z mosambické metropole Maputo plukovník Richard Schmidt, zástupce velitele amerických speciálních sil v Africe. „Pokud se někde musíme zjevit tak narychlo, tak je situace skutečně vážná.“



Že se situace vymyká kontrole, se potvrdilo tuto středu. Asi stovka povstalců zaútočila na město Palma, které má velký hospodářský význam. V budoucnosti se má stát centrem těžby zemního plynu a francouzský koncern Total nedaleko buduje projekt na zpracování LNG za 20 miliard dolarů.

Podle posledních zpráv islamisté město obsadili, několik desítek zaměstnanců plynařských firem muselo být narychlo evakuováno z místního hotelu. „V ulicích leží těla, obyvatelé města prchají... povstalci bezohledně střílí po lidech i budovách,“ cituje agentura AFP jednoho svědka.



Kde se slunil Daniel Craig

Situace v severní provincii Cabo Delgado se začala zhoršovat v roce 2017, kdy zde ozbrojený boj proti vládním silám zahájila relativně malá islamistická skupina Ansar al-sunna (místní jí říkají také aš-Šabáb, se somálskou teroristickou organizací má ovšem jen velmi volné vazby).

Dnes má přibližně osm set bojovníků a počet jejích útoků během loňského roka prudce vzrostl. V srpnu obsadila přibližně stotisícový přístav Mocímboa da Praia, který dodnes kontroluje. Zmocnila se i několika ostrovů v Indickém oceánu. Západ zpozorněl: islamisté na ostrově Vamizi vypálili luxusní resorty, kde trávil dovolenou fotbalista Ronaldo či herec Daniel Craig.

Konflikt si dosud vyžádal asi 2 700 obětí, přibližně 670 000 lidí je na útěku. Z chudé provincie přicházejí otřesné zprávy. Loni v listopadu BBC informovala, že v jedné vesnici radikálové během jediného víkendu sťali na fotbalovém hřišti více než padesát lidí. Jejich těla pak rozsekali.



Podle některých zpráv stínají i jedenáctileté děti. „Snažili jsme se utéct do lesa, ale vzali si mého nejstaršího syna a usekli mu hlavu,“ řekla humanitární organizaci Save The Children osmadvacetiletá žena. „Nemohli jsme nic dělat, protože by nás zabili také,“ dodala.

V druhé polovině minulého roku podnikla Ansar al-sunna několik nájezdů na jih Tanzanie a poprvé zaútočila nedaleko terminálu pro zpracování LNG koncernu Total. Práce na projektu, na kterém se podílí i firmy Eni či ExxonMobil a měl by být hotov v roce 2024, byly pozastaveny a personál byl evakuován.

Velká naleziště zemního plynu objevená nedávno u pobřeží Cabo Delgado lákají investory z celého světa, obyvatelé chudé provincie ovšem z tohoto bohatství (zatím) nic nemají. To dál živí pocit křivdy vůči vládě v Maputu a islamisté díky tomu snadno rekrutují nové bojovníky.

Mapa nalezišť zemního plynu u pobřeží severního Mosambiku

„Podle toho, jak se povstání rychle šíří, počet naverbovaných rychle roste. Máme zprávy o lodích plných mladých mužů, které byly zachyceny na cestě do Cabo Delgado,“ řekla BBC specialistka na africká povstalecká hnutí a někdejší analytička CIA Emilia Columbová.



Žoldáci z Ruska i JAR

Protipovstalecké tažení bylo dosud mírně řečeno neefektivní. Policie a armáda vsadily na taktiku spálené země a exemplárně trestaly celé vesnice. Mezi místními mladíky to zafungovalo jako reklama na vstup do řad džihádistů.

Před dvěma lety se vláda obrátila na zahraniční kontraktory. V Cabo Delgado bojovalo přibližně sto šedesát vojáků z takzvané Wagnerovy skupiny. Ruská žoldnéřská firma s vazbami na Kreml zde přišla o šest mužů a vzápětí se stáhla.



Maputo následně najalo jihoafrickou firmu Dyck Advisory Group, jejíž vrtulníky měly bezpečnostním složkám poskytnout vzdušnou podporu. Podle Amnesty International se jihoafričtí piloti dopustili řady válečných zločinů: bez rozpaků stříleli z kulometů do civilistů a útočili na školy i nemocnice.

Nyní se do akce hlásí Američané. Ministerstvo zahraničí na počátku března zapsalo Ansar al-sunna na seznam teroristických organizací, Pentagon zvažuje rozšíření zpravodajské podpory vládním jednotkám. Do výcviku by se mělo zapojit i Portugalsko, do jehož koloniálního panství Mosambik do roku 1975 patřil.



Množí se ovšem hlasy, že Západ by se značkou Islámského státu neměl nechat zmást. Vedení Ansar al-sunna sice před třemi lety přísahalo věrnost Abú Bakru Bagdádímu, konflikt v Mosambiku má však hlavně lokální příčiny.

„Mávají černou vlajkou, ale co je ve skutečnosti vede k vraždění? Je to globální džihád, nebo lokální konflikty a pocit křivdy?“ ptá se odborník bezpečnostní hrozby v Africe Dino Mahtani z International Crisis Group.