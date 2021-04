Když dva dělají totéž, není to totéž. U rasistických zločinů v Americe se barva pleti pachatelů zveřejňuje jen u bělochů, protože to odpovídá narativu. Ale cíl, kterým je vymýcení rasismu, to jen vzdálí, píše v analýze vedoucí zahraniční rubriky MF DNES Milan Vodička.