Jednal s Kimem, kritizuje Rusko a Čínu. Kdo je Trumpův šéfdiplomat Pompeo?

Výběr témat, která se v současnosti dotýkají vztahů ČR a USA Spolupráce v NATO: Obranné výdaje byly před dvěma lety hlavním tématem vrcholné schůzky NATO v důsledku ostrých výroků prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten opakovaně vyjadřoval nespokojenost nad skutečností, že většina zemí aliance na obranu dávala méně než dvě procenta HDP. Česká vláda tehdy avizovala, že se zvýšením výdajů na požadovaný podíl HDP do roku 2024 počítá. Rozpočet na obranu nicméně loni tvořil jen 1,2 procenta HDP a ministr vnitra Jan Hamáček letos uvedl, že nevidí politickou vůli k dosažení dvouprocentní hranice během dalších čtyř let. Digitální daň: Má se vztahovat na internetové firmy v ČR s globálním obratem nad 750 milionů eur (asi 19 miliard korun), které budou mít v ČR roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun (Google, Facebook, Amazon či Apple). Koaliční rada se v červnu shodla na pětiprocentní místo původně plánované sedmiprocentní sazby daně. USA již dříve označily daň za diskriminační a hrozí odvetnými cly. Mobilní sítě 5G: Letos v květnu podepsali premiér Andrej Babiš (ANO) a Pompeo deklaraci, jejímž cílem je vytvořit mechanismus hledání spolehlivých a důvěryhodných dodavatelů pro sítě 5G, ochránit sítě před narušením a zajistit v nich ochranu soukromí a práv občanů. Mezi firmami, které by pro sítě mohly dodat hardware i software, jsou i čínské firmy Huawei a ZTE. Jejich technologie v prosinci 2018 označil za bezpečnostní riziko Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. USA obviňují firmu Huawei, kterou zařadily na černou listinu, z krádeží technologií a špionáže pro Peking. Blízkovýchodní plán: Velvyslanec USA v ČR Stephen King v únoru poděkoval prezidentovi Miloši Zemanovi za podporu plánu prezidenta Trumpa. Mírový plán zveřejněný koncem ledna počítá s existencí Palestiny po boku Izraele. Jeruzalém by měl zůstat nedělitelným hlavním městem Izraele, což odporuje palestinským představám. Zeman už dříve řekl, že jde po dlouhé době o konkrétní plán, o kterém je možné jednat. Další čeští politici mají dokument za součást Trumpovy prezidentské kampaně, ale i za vážně míněnou iniciativu. Spolupráce v jaderné energetice: Český stát a společnost ČEZ uzavřely koncem července smlouvy k plánovanému novému bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Pořadí uchazečů o stavbu bloku by firma ráda měla na konci roku 2022, tendr pak chce vypsat letos v prosinci. Mezi firmami, které se podle dřívějších informací o stavbu zajímají, byla i americká společnost Westinghouse. Firma se přihlásila již v roce 2009 do tendru na rozšíření elektrárny Temelín. ČEZ však nezískal na projekt vládní záruky a v roce 2014 byla soutěž zrušena. Nákup vrtulníků: Loni v prosinci ministři obrany Lubomír Metnar (za ANO) a Mark Esper stvrdili podpisem nákup vojenských vrtulníků pro českou armádu. ČR formou mezivládní dohody pořídí v USA 12 vrtulníků firmy Bell za 14,6 miliardy korun. Letectvo získá osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper. Stroje by armáda měla dostat v roce 2023. Náčelník generálního štábu Aleš Opata považuje výměnu letounů za krok do 21. století. Podpisem dokumentu byl završen více než pětiletý akviziční proces. Obchodní vztahy: Spojené státy jsou pro ČR 11. největším exportním trhem. Loni český vývoz do USA činil více než 106 miliard korun. Na tamním trhu je poptávka především po českých motorech, čerpadlech a mikroskopech. Podle Hospodářské komory má největší exportní potenciál v USA český automobilový průmysl, s výstavbou nových domů a komerčních prostorů se zvyšuje zájem o české sklo. Velvyslanec King v březnu řekl, že posilování česko-amerického obchodu považuje za svou osobní prioritu. Spolupráce v Afghánistánu: USA se na základě únorové dohody s afghánským radikálním hnutím Taliban zavázaly, že do 14 měsíců ze země stáhnou všechny své vojáky a že odejdou i vojáci ostatních zemí Severoatlantické aliance (NATO). V koaličních silách v Afghánistánu působí i čeští vojáci. V dubnu česká armáda ukončila střežení základny Bagrám. V Afghánistánu zůstává polní chirurgický tým a také jednotky, které mají na starosti výcvik mimo jiné afghánských speciálních sil.