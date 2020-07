Pompeo má v srpnu přijet do Česka, zahájí tu své evropské turné

17:09 , aktualizováno 17:09

Do Česka by měl 11. a 12. srpna přiletět americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Pompeo by se podle portálu měl sejít s českým premiérem Andrejem Babišem. Česká diplomacie zatím oficiální informaci z americké strany o Pompeově cestě nemá, řekla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.