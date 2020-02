Zaniká NATO? Ne, Západ vyhrává, tvrdí Pompeo. Německo má však pochybnosti

„Západ vítězí a dělá to společně,“ opakoval během svého projevu Pompeo několikrát. „Svoboda a demokracie vítězí,“ vyjádřil také své přesvědčení politik, kterého podle jeho slov překvapují opakovaná prohlášení západních představitelů zpochybňující americké mezinárodní angažmá.



Pompeo na konferenci vyjmenoval řadu mezinárodních iniciativ, do nichž jsou USA zapojeny, ať už je to vojenská podpora členských zemí NATO na východě Evropy, podpora Ukrajiny nebo prosazování společných sankcí proti severokorejskému režimu a další. „Je to Amerika, která odmítá mezinárodní společenství?“ zeptal se. „Nenechte se mýlit,“ poznamenal také.



„Jsem rád, že mohu oznámit, že zprávy o ’smrti’ NATO jsou nesmírně přehnané,“ uvedl v narážce na slova amerického spisovatele Marka Twaina, který kdysi prohlásil, že zprávy o jeho smrti nesmírně přeháněly. Svobodný Západ má podle šéfa americké diplomacie daleko světlejší budoucnost než jeho neliberální alternativy.



Pochybovačné Německo

Naposledy pochybnosti o zájmu USA působit v mezinárodním společenství projevil německý prezident Frank-Walter Steinmeier, podle něhož USA za vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa prosazují názor, že každý má své zájmy stavět nad zájmy všech ostatních.

Bývalý německý ministr zahraničí se obává, že ve světě lze v posledních letech pozorovat odklon od mezinárodního práva k právu silnějšího, který podle něj škodí všem.

„Mezinárodní spolupráce už je roky v bezpříkladné recesi,“ prohlásil v pátek v podobném duchu i šéf německé diplomacie Heiko Maas. Ve světě se podle něj vytváří nový řád, který ale nemá nic společného s liberálními principy nebo principy právního státu.

„V tomto směru jsme my také zastánci multilateralismu, mnohostranných řešení. Řada věcí jako je klimatická změna, mezinárodní bezpečnost se prostě nedá řešit přístupem každý za sebe,“ komentoval projev Steinmeiera český ministr zahraničí Tomáš Petříček, který se konference také účastní. Ocenil, že se německý prezident zmínil i o obavách zemí ve střední Evropě, které je třeba zohlednit.

Ministr vnitra Jan Hamáček Steinmeierův proslov vnímá jako pokus o budíček, „abychom si uvědomili, že ta situace se opravdu mění“. Týká se to podle něj zejména transatlantické spolupráce.

Americká kritika společnosti Huawei

Pompeo ve svém vystoupení také kritizoval Rusko, Čínu a Írán. V prvním případě konkrétně okupaci Krymu, obsazení části Ukrajiny a také ruskou dezinformační kampaň, ve druhém označil telekomunikační firmu Huawei za trojského koně čínských zpravodajců.



Před touto společností, která se v některých evropských zemích bude podílet na výstavbě sítě páté generace (5G), už v pátek na konferenci varovala šéfka americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Čína chce podle ní vyvážet digitální autokracii. V této věci se shoduje s republikánským prezidentem Donaldem Trumpem, kterého jinak často kritizuje.

Proti Huawei v sobotu vystoupil i americký ministr obrany Mark Esper. „Pokud nerozeznáme nebezpečí a něco s tím neuděláme, mohlo by to mít nakonec dopad také na NATO,“ prohlásil Esper. Není podle něj možné, aby si členské země aliance přestaly vyměňovat informace, protože se budou bát, že k jejich důvěrné komunikaci mají přístup čínské tajné služby.

NATO z Afghánistánu neodchází, prohlásil Stoltenberg

Generální tajemník NATO Stoltenberg v sobotu na bezpečnostní konferenci zdůraznil, že Severoatlantická aliance v Afghánistánu zůstane. Je ale připravena stáhnout část vojáků, pokud radikální hnutí Tálibán ukáže ochotu ke kompromisu.

NATO má v Afghánistánu kolem 16 000 vojáků, kteří se podílejí na výcviku tamních sil. „Neopouštíme Afghánistán, ale jsme připraveni přizpůsobit počet našich jednotek, když Tálibán projeví ochotu omezit násilí a učinit skutečné kompromisy,“ uvedl Stoltenberg, podle něhož by to mohl být začátek cesty k míru v zemi. „Cílem není zůstat tam co nejdéle, ale vyslat jasný vzkaz Tálibánu, že nevyhrají v boji,“ podotkl také.



Se stahováním jednotek z Afghánistánu v případě funkční dohody s Tálibánem počítají i USA. „Americké jednotky tam zůstanou, dokud to bude nutné na podporu našich afghánských spojenců,“ řekl v Mnichově Esper. Odchod amerických vojáků, kterých je v zemi na 13 000, bude podle něj záviset zejména na vyjednaných podmínkách.

Podle Trumpa je velká šance, že se Spojeným státům podaří uzavřít mírovou dohodu s Tálibánem do konce února. „Myslím, že jsme velice blízko,“ prohlásil Trump v rozhlasovém rozhovoru s novinářem Geraldem Riverou. „Myslím, že je tu velká šance, že dosáhneme dohody... Budeme to vědět v dalších dvou týdnech,“ dodal americký prezident.



V Afghánistánu násilnosti v posledních době však stále pokračují. Podle amerických úřadů provedl Tálibán, jež ovládá na 40 procent afghánského území, v posledních třech měsících loňského roku rekordní počet útoků.