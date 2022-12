Porodila na lodi, Itálie pro migrantku s čtyřmi dětmi poslala vrtulník

Plavidlo Geo Barents veze 255 lidí, které v posledních dnech zachránilo z nepojízdných člunů ve Středozemním moři. Při jedné z operací se nalodila i těhotná 25letá Afričanka, u které ihned začaly porodní bolesti a po sedmi hodinách přivedla na svět chlapečka, kterého pojmenovala Ali.

Posádka lodi vyjednávala o jejím převozu do nemocnice, ale Malta trvala na tom, že převezme pouze matku a novorozence, nikoli tři její další děti do 11 let. Celou rodinu nakonec přijala Itálie. Další osmnáctiletou migrantku ve vysokém stupni těhotenství vrtulník převezl na Maltu.

Loď německé neziskové organizace Humanity 1 má nyní na palubě 261 zachráněných migrantů a u Sicílie čeká na odpověď italských úřadů, zda bude smět zakotvit v některém z přístavů. Další ze záchranných lodí neziskových organizací – Louise Michel – má nyní na palubě 30 lidí.

Úřady ve španělském regionu Murcie ve středu oznámily, že se našla mrtvá těla tří migrantů, kteří zřejmě zahynuli při havárii na moři, dalších šest lidí se podařilo zachránit. U mysu Palos, který leží poblíž Cartageny, se pátrá po možném vraku lodi a dalších případných přeživších, protože není jasné, kolik lidí havarovaný člun vezl.

Italská pravicová vláda Giorgii Meloniové se snaží počet přijíždějících migrantů snížit a lodě se zachráněnými migranty, které hledají bezpečný přístav, nechává dlouho čekat na moři.

Do Itálie letos po moři dorazilo téměř 97 tisíc migrantů, loni to za stejné období bylo asi 63 tisíc běženců, uvádí statistika italského ministerstva vnitra. Podle OSN letos při pokusu překonat Středozemní moře kvůli vidině lepšího života v Evropě přišlo o život nejméně 1 360 lidí.