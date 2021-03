Umělé drogy v Mexiku vytlačují heroin, vláda chce podpořit pěstování máku

Podle Lópeze Obradora pěstitelé máku setého, ze kterého se pak vyrábí například heroin, ztratili citelnou část svých příjmů kvůli rozmachu nových syntetických drog původem z Asie. Jedná se například o fentanyl, jehož výroba se v Mexiku v posledních měsících výrazně zvyšuje.

„Zatím jsme ve fázi analýz a zvažování, co Mexiku nejvíce prospěje,“ uvedl mexický prezident. Ten nevyloučil ani částečnou legalizaci pěstování máku setého, například pro výrobu léků. Obdobné opatření mexická vláda zvažuje od konce roku 2018, kdy López Obrador nastoupil do úřadu. Vedle toho se vláda snaží prosadit v mexickém parlamentu zákon, který by umožnil legalizaci marihuany.

V polovině února ale mexický prezident uvedl, že policejní složky se i nadále snaží odhalit pěstitele zakázaných plodin. Mexická vláda má také program, jehož cílem je podpořit alternativní zemědělské aktivity, například pěstování ovoce.

Jistý pokles pěstování makovic a výroby opiátových drog v Mexiku zaznamenaly v roce 2019 i americké úřady. Jakékoliv povolení pěstování máku setého by ale vyvolalo spory s Washingtonem, uvedla agentura Reuters. „Naše vláda je zcela volná a nepodléhá žádné zahraniční mocnosti,“ zdůraznil mexický prezident.

Jelikož pěstování máku setého na území Mexika nevzkvétá, začali farmáři experimentovat s jinou zakázanou plodinou. Mexické úřady objevily ve státě Guerrero políčka s kokou. Tato rostlina, ze které se vyrábí kokain, zatím prosperovala v zemích více na jihu - v Kolumbii a Bolívii.

Významným světovým pěstitelem máku je Afghánistán, stal se díky tomu opiovou velmocí. Většina světové výroby pochází odtamtud a látky se pašují do Evropy a zbytku světa. V současnosti se však i afghánský drogový byznys rozšiřuje, kromě heroinu už investují i do pervitinu.

