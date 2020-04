Drogovým kartelům v Mexiku nastaly těžké časy, koronavirus jim kazí byznys

10:02 , aktualizováno 10:02

Pandemie koronaviru nasypala písek do soukolí globalizace a doplácejí na to i mexické narkokartely, kterým teď chybí suroviny pro výrobu syntetických drog. Obratem navyšují jejich cenu, kvůli zavřeným hranicím je však export do USA daleko rizikovější.