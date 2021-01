Tiskovky mexického prezidenta sledují statisíce lidí, vyrovnává telenovely

14:45

Ranní tiskové konference, které od nástupu do úřadu pořádá každý všední den mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, se nyní co do počtu diváků vyrovnají i některým tamním populárním telenovelám. Od 1. prosince 2018 jich prezident uspořádal již přes pět stovek, některé trvaly i tři hodiny. Fanoušky sbírá i na dalších platformách, jako je YouTube.