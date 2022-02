Byla jsem hromadně znásilněna v Metaverse, tvrdí žena. Dočkala se posměchu

„V průběhu šedesáti sekund, na které jsem se připojila, jsem byla slovně a sexuálně obtěžována. Tři až čtyři avataři, s mužskými hlasy, v podstatě virtuálně znásilnili mého avatara,“ napsala Nina Jane Patelová na svém blogu. Avatar označuje reprezentaci uživatele ve virtuálním světě.

Násilníci si podle ní celý akt fotili a křičeli na ni „nepředstírej, že se ti to nelíbilo“.

Horizon Worlds je hra pro virtuální realitu (VR). Uživatel ji hraje z pohledu vlastních očí prostřednictvím brýlí pro virtuální realitu. Společnost Meta umožnila vstup do hry hráčům starším 18 let, zatím se nachází v testovacím, takzvaném beta režimu. Hra má být první vlaštovkou ambiciózního projektu Metaverse, virtuálního prostředí, které má fungovat jako nadstavba skutečného světa, kde budou lidé moci komunikovat, pracovat a vytvářet produkty.

Podle deníku Verge si na sexuální obtěžování v Horizon Worlds stěžovala nejmenovaná beta testerka, jejíhož avatara se dotkl cizí jedinec. „Sexuální obtěžování není vtip ani na normálním internetu, ale být ve VR tomu dodává jinou vrstvu, která událost činí mnohem intenzivnější,“ napsala beta testerka, podle níž toho jednání bylo ostatními podporováno, kvůli čemuž se cítila izolovaně.

Viceprezident Horizon Worlds Vivek Sharma označil incident za „absolutně nešťastný“ a doporučil beta testerce, aby použila takzvanou Safe Zone (bezpečnou zónu), jakousi bublinu, která zamezí jakémukoliv druhu kontaktu.

V daný okamžik si však uživatel nemusí na toto bezpečnostní opatření vůbec vzpomenout. „Hrozivá zkušenost, která se odehrála tak rychle, že jsem nestihla vůbec pomýšlet na umístění bezpečnostní bariéry. Zamrzla jsem,“ popsala Patelová své pocity ze zážitku.

„Povaha prostorů virtuální reality je taková, že jsou navrženy tak, aby přiměly uživatele myslet si, že jsou fyzicky v určitém prostoru, že každá jejich tělesná akce se odehrává ve 3D prostředí,“ vysvětluje specialistka na online obtěžování Katherine Crossová z University of Washington, proč zážitek ve VR může být tak pohlcující. „Je to část důvodu, proč mohou být emocionální reakce v tomto prostoru silnější a proč VR spouští stejný vnitřní nervový systém a psychologické reakce.“

Patelová dochází ke stejnému závěru. „Virtuální realita byla v podstatě navržena tak, aby mysl a tělo nedokázaly odlišit virtuální/digitální zážitky od skutečných. Do jisté míry byla moje fyziologická a psychologická reakce taková, jako by se to stalo ve skutečnosti.“

Chování mužů přičítá Patelová přičítá takzvanému „Próteovu efektu“. Podle studie z roku 2009 zjev avatarů v digitálních světech ovlivňuje naše chování. Pokud jsou atraktivní, lidé i ve virtuálním světě mají tendenci se k nim chovat jinak, například stát blíže v jejich blízkosti.

Některé komentáře, které se objevily pod jejím příspěvkem, naznačovaly, že může dávat vinu za čin sama sobě proto, že si vybrala ženského avatara. Uživatelé se jí též vysmívali, že „to nebylo opravdové“ a jedná se jen o „trapný křik pro vzbuzení pozornosti“.

V jednom komentáři též zaznělo, že nemohla být znásilněna, protože avataři nemají tělesné části pro penetraci. Podle britské právní definice se zločinu znásilnění dopouští ten, kdo svým penisem úmyslně vnikne do vagíny, análního otvoru nebo ústního otvoru jiné osoby bez jejího souhlasu.

Podle Josepha Jonese, prezidenta právní agentury Bosco Legal Services zaměřující se na sexuální obtěžování v kybernetickém prostoru, lze pochybovat, že by Patelová mohla žalovat údajné násilníky za sexuální obtěžování. Mohla by se pokusit požádat o soudní zákaz kontaktu, ale pochybuje, že vzhledem k anonymitě avatarů by měl nějaký účinek. Nemyslí si též, že by se nějaká právní agentura takovým případem hodlala vůbec zabývat.

Podle odborníků čelí online obtěžování častěji ženy než muži. Podle jedné studie 59 procent žen při hraní online her raději skrývá své pohlaví, aby se vyhnuly obtěžování. Podle Jonese představuje Metaverse další prostor, kde se může ve větší míře začít objevovat.

Meta a další technologické společnosti vnímají takzvané metaverzum jako budoucnost internetu. Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg věří, že může přinést miliony pracovních míst a budou jej využívat miliardy lidí.