Slabé vyhlídky, méně uživatelů. Akcie firmy Meta se propadly o 20 procent

Meta předpokládá, že tržby za první čtvrtletí roku 2022 se budou pohybovat v rozmezí 27 až 29 miliard dolarů (570 až 620 miliard korun). Podle agentury Reuters přitom analytici očekávali, že tržby technologického giganta přesáhnou 30 miliard dolarů (642 miliard korun).

Důvodů slabších prognóz je podle stanoviska firmy několik. Meta uvádí například změny v politice ochrany soukromí společnosti Apple, které ztížily cílení reklamy na Facebooku a Instagramu. Uživatelé „jablíčkových“ produktů mohou nově zabránit aplikacím sledovat jejich online aktivity pro účely reklamy, což je pro sociální sítě komplikací, která může vést k nižším výdělkům.

Dalším důvodem je podle Zuckerberga zvyšující se konkurence na poli sociálních médií. Společnost zmiňuje například TikTok a YouTube, tedy platformy, které se těší čím dál větší oblibě ze strany nejmladších uživatelů.

Zatímco počet lidí, kteří jsou na Facebooku aktivní denně se celosvětově snížil zhruba o jeden milion, počet uživatelů, kteří sociální síť používají alespoň na měsíční bázi stagnuje na 2,91 miliardách.

Zuckerberg může zchudnout

V návaznosti na zveřejnění čtvrtletních výsledků a prognóz se akcie společnosti Meta ve středu odpoledne propadly o 20 procent. Agentura Bloomberg spočítala, že pokud bude propad trvalý, tedy pokud zůstane i poté, co se americké burzy ve čtvrtek otevřou, znamená to, že šéf Mety Mark Zuckerberg tím přijde o 24 miliard dolarů (513 miliard korun). Jeho jmění klesne ze 120,6 miliard na 97 miliard dolarů. Zuckerberg by se tak poprvé od července 2015 ocitl mimo žebříček deseti nejbohatších lidí světa.

„Akcie Facebooku, respektive jeho mateřské společnosti Meta Platforms, dnes podle všeho ztratí zhruba 200 miliard dolarů (4,3 bilionu korun) své tržní hodnoty,“ říká k tomu analytik a hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

„Akcie matky Facebooku tak dnes mohou přijít o hodnotu odpovídající přibližně dvou třetinám hodnoty veškerého zboží a služeb, které se za celý letošní rok v Česku vyprodukují,“ nabízí Kovanda srovnání.

Meta se pouští do neprobádaných vod

Slabší prognózy a stagnace uživatelů jsou další z řady problémů, se kterými se Meta v poslední době potýká.

Společnost je pod drobnohledem regulátorů. Nedávno vyšlo najevo, že vedení společnosti vědělo o negativních vlivech Facebooku a Instagramu na společnost, ale záměrně s tím nic nedělalo, protože dávalo přednost zisku před etickými řešeními. Zuckerberg ignoroval fakt, že algoritmy na Facebooku podporují šíření dezinformací a že Instagram má negativní vliv na duševní zdraví mladistvých.

Meta navíc do budoucna hodně spoléhá na koncept metaversa, imerzivního světa, který podle Zuckerberga v budoucnu nahradí tradiční internet i sociální sítě a stane se prostorem pro práci, vzdělávání, zábavu, služby i obchod.

Virtuální schůzka.

Do vývoje metaversa nyní společnost investuje vysoké částky. Dceřiná společnost Reality Labs, která na imerzivních technologiích pracuje, vykázala za rok 2021 ztrátu 10,2 miliardy dolarů (218 miliard korun). Zuckerberg nicméně už dříve varoval, že tato odnož v dohledné době zisková nebude.

„Investoři, kteří se dívají na společnost Meta, si začínají uvědomovat, že nákup jejích akcií již většinou není investicí do reklamní platformy,“ komentuje to Flynn Zaiger, generální ředitel agentury Online Optimism, která se zabývá sociálními médii. „Investice do společnosti Meta nyní vypadá spíše jako závazek, že věříte, že metaversum nahradí velkou část dnešních zkušeností internetových spotřebitelů,“ dodává Zaiger.