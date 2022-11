Neměla jsem na něj žádné páky, jde mu jen o moc, řekla Merkelová o Putinovi

Merkelová se s Putinem naposledy setkala v srpnu 2021. Šéf Kremlu tehdy poprvé na schůzku přišel i se svým ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem,ačkoliv dříve jednali mezi čtyřma očima, poznamenala v rozhovoru bývalá kancléřka.

Během téhož léta se Merkelová neúspěšně pokoušela spolu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem dojednat setkání s Putinem.

„Každý už tehdy věděl, že na podzim budu pryč,“ řekla Spiegelu Merkelová. „Z pohledu mocenské politiky jsem byla vyřízená. A pro Putina je moc to jediné, co se počítá,“ dodala žena, která stála v čele Německa 16 let až do loňského prosince.

Rusko před únorovým začátkem invaze na Ukrajinu několik týdnů shromažďovalo své jednotky u hranic s Ukrajinou. Ve světle pozdějších událostí čelila Merkelová i další lídři zemí Evropské unie kritice, že měli s Kremlem jednat s větší důrazností, píše BBC.