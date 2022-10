Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Jako by to nebylo před rokem, nýbrž v jiném století. V Berlíně vládla už šestnáctý rok Angela Merkelová, do odchodu jí zbývalo pár týdnů a veřejnoprávní stanice Deutsche Welle interpretovala výsledky jednoho z mnoha průzkumů slovy, že „Němci se bojí budoucnosti bez Merkelové“. Nyní týdeník Der Spiegel zjišťuje, že Merkelová nechybí nikomu. Naopak.