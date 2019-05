Plasty zamořená planeta. Potápěč našel igelitku i na dně Mariánského příkopu

Bývalý námořník a texaský investor Victor Vescovo se ponořil do hloubky 10 927 metrů, čímž podle britského deníku The Guardian o necelých 16 metrů překonal dosavadní rekord potápěčů. Potopil se celkem pětkrát a dno Mariánského příkopu zkoumal čtyři hodiny.

Jeho tým nyní podle stanice BBC věří, že tam Vescovo objevil čtyři nové druhy korýšů z řádu různonožců a že v hloubce sedmi kilometrů zahlédl i tvora zvaného rypohlavec, o kilometr hlouběji pak růžového živočicha z čeledi terčovkovitých.

V Mariánském příkopu však našel i to, co je dnes k vidění prakticky na celé planetě – plasty. Přesněji igelitovou tašku a obaly od sladkostí. Vescovo je teprve třetím člověkem, který se do hlubin oceánu podíval.

Před ním to byli v roce 1960 americký námořník Don Walsh se švýcarským inženýrem Jacquesem Piccardem, v roce 2012 pak filmový režisér James Cameron.

Vescovo svým objevem potvrdil dřívější zprávy, že jsou důsledky lidské činnosti patrné i v nejhlubším koutě oceánu. Na základě studie týmu japonských vědců to loni napsal magazín National Geographic.

Badatelé tehdy tvrdili, že plastový odpad je všudypřítomný i více než 6 tisíc metrů pod hladinou. Závěry vycházely z fotografií a videí pořízených za uplynulých třicet let dálkově ovládanými hlubokomořskými přístroji japonských oceánografů.