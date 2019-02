Neviditelné plasty zamořují plíce i střeva. Brusel to chce zarazit

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) v rámci boje proti znečištění životního prostředí navrhla zakázat záměrné přidávání mikroplastů do produktů, jako je kosmetika, detergenty a zemědělská hnojiva. Mikroplasty v prostředí mohou přetrvávat stovky let, dostávat se do potravního řetězce i jídla. Negativní dopady mikroplastů jsou popsány u mnohých především vodních živočichů, výzkum vlivu na lidské zdraví je v počátcích.

Podle ECHA ročně do prostředí unikne okolo 36 tisíc tun mikroplastů, které jsou vědomě přidávány do výrobků, především kosmetiky, ale i do barev, čisticích prostředků nebo zemědělských hnojiv a pesticidů. Jen Evropa každoročně životní prostředí zaplevelí mikroplasty v objemu odpovídajícím 10 miliardám plastových lahví, píše The Guardian.

Nová pravidla mají zakázat přidávání až 90 procent mikroplastů a zamezit vzniku až 400 tisíc tun plastového odpadu, který by jinak během následujících dvaceti let skončil v životním prostředí.



O stanovisko agenturu požádala Evropská komise (EK), návrhy ECHA se mají stát součástí její strategie v oblasti plastů. Místopředseda EK odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen na konferenci uvedl, že zákaz EU by mohl stanovit standard pro průmyslová odvětví po celém světě. „Evropská unie je na světě první, kdo v oblasti plastů zahájil komplexní strategii, která se zaměřuje také na snížení mikroplastů,“ řekl Katainen.

ECHA předloží oficiální návrh během jednoho roku a podle Katainena by ho EK mohla schválit do konce roku 2020.

Vainio varoval, že bez zákazu se bude používání mikroplastů prudce zvyšovat. Agenturu překvapilo, že největším uživatelem mikroplastů je zemědělství. Široce totiž využívá technologii zapouzdření zemědělských hnojiv do malých plastových obalů, z nichž se do půdy pomalu uvolňují a mikroplasty v zemi zůstávají.

Návrh je součástí plastové strategie EU, která od roku 2021 zakazuje plastové výrobky na jedno použití, jako jsou talíře, příbory, brčka nebo čistící vatové tyčinky do uší, připomíná Independent.

„Vítáme tento krok, který dokazuje, že Evropa se stává skutečným lídrem v boji s plastovým znečištěním. Zároveň je ale třeba upozornit, že existují další zdroje mikroplastů, například otěr z pneumatik či z praní syntetického prádla, které musí být také urychleně řešeny,“ komentoval kroky evropských úřadů Jan Freidinger z organizace Greenpeace.

Některé členské státy už zavedly nebo zavádějí zákaz přidávání mikroplastů do některých produktů, hlavně kosmetických přípravků na čištění pleti nebo zubních past. Jde o Dánsko, Francii, Itálii, Švédsko a Spojené království, informuje server Chemical Watch.