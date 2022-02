Lotyši mají povolení bojovat na straně Ukrajinců, Dánsko se k tomu chystá

„Našim občanům, kteří chtějí podpořit Ukrajinu a dobrovolně sloužit k obraně ukrajinské nezávislosti a naší společné bezpečnosti, to musí být umožněno,“ uvedl Juris Rancanis, předseda lotyšského parlamentního obranného výboru, který návrh zákona předložil.

Dobrovolníky z cizích států k zapojení do bojů s Ruskem o uplynulém víkendu vyzval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Mají se spojit s ukrajinskými velvyslanectvími ve svých zemích. Čeští dobrovolníci mohou podle tuzemské ministryně obrany Jany Černochové pomáhat na Ukrajině v neziskových organizacích, vstoupit do ukrajinské armády ale nemohou. Podmínky upravuje branný zákon.

Souhlas s působením svých občanů v mezinárodních brigádách, které chce zformovat Kyjev, v neděli přislíbila dánská premiérka.

„Je to volba, kterou může učinit každý. Platí to pro všechny Ukrajince, kteří zde žijí, ale i pro ty, kteří si myslí, že mohou přímo přispět k řešení konfliktu,“ řekla Frederiksenová na nedělní tiskové konferenci.

„Na první pohled neexistuje nic, co by někomu právně bránilo odjet na Ukrajinu a účastnit se konfliktu, a to na ukrajinské straně,“ dodala.

Frederiksenová se předtím v neděli zúčastnila v Kodani demonstrace odsuzující ruskou invazi. „Jste to vy všichni a celá Evropa, kdo je ohrožen Ruskem,“ řekla zhruba deseti tisícům demonstrantů.

Jsou náznaky, že by o dobrovolníky ochotné bojovat po boku Ukrajinců nebyla nouze ani v Česku. Jeho právo to ale nedovoluje, pokud výjimku neudělí prezident. Prezidentská kancelář v předchozích dnech odkázala na to, že by to záviselo na stanovisku ministerstva obrany.