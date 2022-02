Řada úmrtí i covid. Alžběta II. dnes čelí velké samotě, říká protokolář Forejt

Královna Alžběta II. je už sedmdesát let na trůnu. Vy sám jste se účastnil několika oficiálních akcí, na kterých byla přítomna. Jaký jste z ní měl dojem?

Když dojde na setkání s královnou, většina hostů by se asi shodla, že cítíte jistou nervozitu a nejistotu. Málokdo ale ví, že královnu baví, když události neprobíhají tak úplně podle plánu, ale když se něco, co je naplánované do nejmenšího detailu, zvrtne do něčeho improvizovaného. Královna je též velmi dobrým pozorovatelem, vypravěčem a imitátorem.

Další věcí, kterou si asi uvědomíte až posléze, je její profesionalita. Královna je mistryně „small talku“, společenské konverzace. Během několika málo sekund vám dá pocit, že o vás něco ví, že to není jen formální rozhovor, že mluvíte s někým, kdo vás zná. A mou osobní vzpomínkou, kterou si ponesu do konce života, je klid v jejích očích. Ten jsem během své profesní dráhy poznal jen u dvou osobností: u ní a u papeže Benedikta XVI. Jejich pohled dokáže uklidnit i někoho, kdo stojí proti nim a může být nervózní.