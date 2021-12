Covid pokořil další hranici, ve světě je poprvé za den přes milion nakažených

V průměru se od 23. do 29. prosince koronavirus potvrdil u 1 045 000 lidí. Je to o 46 procent víc než za předchozích sedm dní, píše AFP, která vycházela z veřejně dostupných dat jednotlivých zemí světa. Předchozí rekord svět zaznamenal v týdnu od 23. do 29. dubna tohoto roku.

Portugalsko zaznamenalo nejvyšší denní přírůstek počtu nakažených koronavirem od počátku pandemie covidu-19. Zároveň se země rozhodla zkrátit karanténu pro lidi, kteří měli kontakt s nakaženým, a pro nakažené bez příznaků covidu-19.

Rusko se dostalo na druhou příčku v celkovém počtu úmrtí s covidem-19. Po zveřejnění listopadové bilance předstihlo Brazílii, uvedla agentura Reuters s odvoláním na ruské vládní statistiky i své vlastní propočty. Nejvíce zemřelých po nákaze koronavirem mají nadále Spojené státy.

Počet nově prokázaných nákaz koronavirem ve Francii druhý den v řadě překonal 200 000. Úřady jich za posledních 24 hodin podle agentury Reuters zaznamenaly 206 243.

Francie, stejně jako například Británie a Itálie, v posledních dnech pravidelně zaznamenává nová maxima infikovaných za 24 hodin. Ve středu se v zemi číslo poprvé vyšplhalo přes 200 000, když dosáhlo

208 099, což je celoevropský rekord od začátku pandemie covidu-19.

Dnes počet mírně klesl. I tak znamená, že se ve Francii každou vteřinu koronavirem v průměru nakazí téměř 2,4 osoby.

Itálie má rekordní přírůstek třetí den v řadě

Itálie potřetí v řadě překonala rekord v počtu koronavirových nákaz. Za 24 hodin jich zaznamenala dalších 126 888, den předtím 98 030. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž v zemi za uplynulý den v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo 156 lidí. Italská vláda uvedla, že kvůli nárůstu počtu případů nákazy dále zpřísňuje protiepidemická opatření.

Celkem Itálie od začátku pandemie odhalila 5,98 milionu případů koronavirové infekce. V zemi kvůli covidu-19 zemřelo 137 247 osob, a patří tak k nejpostiženějším v Evropě. V nemocnicích je v Itálii nyní 10 866 lidí na běžných pokojích a dalších 1 226 na jednotkách intenzivní péče.

Nově oznámená pravidla počítají s tím, že od 10. ledna zatím do konce března, kdy končí v zemi nouzový stav, budou smět jezdit veřejnou dopravou, ubytovat se v hotelu či použít vlek v lyžařských areálech jen lidé s potvrzením o očkování proti covidu-19 či o nedávném prodělání této nemoci.

Nutnost takzvaného super zeleného pasu, potvrzujícího očkovaní či prodělání covidu-19, nový vládní dekret rozšiřuje na další aktivity. Nyní je potřeba například pro vstup do vnitřních prostor restaurací, kin či divadel. Jinde, například ve veřejné dopravě či na pracovišti, stačí takzvaný zelený pas. To je potvrzení o negativním testu na koronavirus SARS-CoV-2. Podle deníku Il Sole 24 Ore tak negativní test bude od 10. ledna stačit na veřejnosti pouze na pracovištích či ve školách.

Italská média nicméně ještě ve středu psala i o možnosti rozšíření super zeleného pasu pro všechny zaměstnance, což zatím vláda neschválila. Očekává se ale, že o tom bude možná jednat na příštím zasedání, což bude v lednu.