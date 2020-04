Experti se obávají prudkého nárůstu spalniček, kvůli koronaviru se neočkuje

Organizace očekává, že k přerušení očkovacích programů se příštích týdnech přidá dalších třináct států.



„Přestože máme už více než padesát let bezpečnou a účinnou vakcínu, počet případů spalniček v posledních letech prudce narostl. V roce 2018 si tato nemoc vyžádala více než 140 tisíc životů, většinou dětí a kojenců. Všem těmto úmrtím bylo možné zabránit,“ uvedla v úterý ve svém prohlášení WHO.



Podle ní se pozastavení vakcinačních kampaní odehrálo v nejméně vhodné době. „Už čtyřiadvacet zemí odložilo očkování proti spalničkám, aby zabránily dalšímu šíření nemoci covid-19,“ konstatovala WHO s tím, že počet těchto zemí se v dohledné době pravděpodobně zvýší na sedmatřicet.

Vedoucí imunizačního programu Dětského fondu OSN (UNICEF) Robin Nandy v březnu podle listu Business Insider prohlásil, že se rozhodl vakcinační programy organizace v nastalé situaci raději pozastavit.

„Nechceme přispívat k problému s nemocí covid-19 prostřednictvím našich imunizačních programů, takže doporučujeme dočasné pozastavení všech kampaní. Nechceme nikomu ublížit,“ uvedl Nandy. Podle něj není vhodné, aby organizace doporučovala kampaně v době, kdy se všude nařizují omezení.

WHO chtěla původně v Evropě odstranit spalničky do roku 2020. Onemocnění se ale v důsledku zmenšující se proočkovanosti v posledních letech znovu rozmohlo. WHO v úterý vyzvala vlády, aby zavedly sledovací programy všech dětí, které vynechaly očkování kvůli pandemii koronaviru.

Neočkované děti je nutné sledovat

„Pokud došlo kvůli covid-19 k pozastavení očkování proti spalničkám, žádáme světové vůdce o intenzivní sledování neočkovaných dětí, aby nejzranitelnější lidé v populaci mohli být očkování hned, jak to bude možné,“ uvedla WHO s tím, že i během koronaviru je nutné očkovat a předcházet ztrátě životů.

Spalničky se šíří vzduchem. Inkubační doba onemocnění je sedm až jednadvacet dní. Projevy spalniček jsou horečka, kašel, rýma, světloplachost a zarudnutí očí. V ústech a na sliznici tváří mohou být bělavé tečky se zarudlým okolím a čtvrtý až pátý den se objevuje sytě červená až fialová vyrážka.

Před objevením vakcíny v 70. letech 20. století spalničky celosvětově zabíjely mezi sedmi až osmi miliony lidí ročně. V loňském roce se spalničkami na celém světě podle WHO nakazilo nejméně půl milionu lidí. Nejhůře nemoc zasáhla Demokratickou republiku Kongo, Brazílii, Filipíny nebo Kazachstán.

Dětští lékaři v Česku očkování doporučují i nyní

Také předsedkyně českého Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová minulý týden uvedla, že rodiče se dětských lékařů poslední dobou často ptají, zda mají s dítětem dorazit na preventivní prohlídku nebo očkování.

„Černý kašel, spalničky nebo riziko tetanu se vyskytují i v době pandemie a mohou dítě vážně ohrozit,“ uvedla.

U dětí bez zjevných potíží podle ní není nutné očkování odkládat, pokud není v karanténě. „Když bychom na očkování rezignovali, mohou se vracet choroby, s nimiž se už naše společnost dříve vypořádala,“ prohlásila.

Česko loni zaznamenalo celkem 590 případů spalniček. Přestože nemoc postihuje všechny věkové skupiny, pacientům bylo nejčastěji mezi pětatřiceti a devětatřiceti lety. U nemocných je v Česku ze zákona povinná hospitalizace na infekčním oddělení a izolace po dobu sedmi dnů od objevení vyrážky.