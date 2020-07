Kvůli koronaviru se méně očkuje, hrozí epidemie spalniček a dalších nemocí

V souvislosti s pandemií koronaviru ve světě dramaticky poklesl počet očkování dětí, varovala OSN. Pravděpodobnost, že tento den narozené dítě bude mít do pěti let naočkované všechny doporučené vakcíny, je nyní podle organizace méně než 20 procent. Přitom pokles počtu očkovaných by mohl způsobit další zdravotnickou krizi.