Turecko na ramadán omezuje pohyb, v Rakousku se uzdravily čtyři pětiny lidí

Turecký čtyřdenní zákaz vycházení se týká 31 provincií z celkových 81. Otevřené zůstaly jen některé obchody a podniky. Podle informací, které do jednotlivých provincií zaslalo ministerstvo vnitra, mohou otevřít pekárny, nemocnice, lékárny a místa, kde se vyrábějí léky a zdravotní pomůcky.

Trhy a obchody s potravinami budou otevřené ve čtvrtek a v pátek od 9 do 14 hodin místního času kvůli tomu, že v zemi začíná muslimský postní měsíc ramadán. V sobotu a v neděli budou uzavřené.

Turecko stejný zákaz zavedlo už o víkendu 11. a 12. dubna. Tehdy však s velmi krátkým předstihem, kvůli čemuž lidé v panice zaplavili obchody s potravinami. Přístup vlády kritizovaly také městské samosprávy. Ministr vnitra Süleyman Soylu pak kvůli těmto událostem složil funkci, prezident Recep Tayyip Erdogan však rezignaci odmítl přijmout.

Země ve středu hlásila 98 674 nakažených a 2 376 mrtvých. Denní počty evidovaných obětí se v Turecku už týden pohybují kolem 120. Případů infekce ve středu přibylo 3 083, zatímco v úterý byl oznámen denní nárůst 4 611 nakažených. Přitom testů se provedlo zhruba stejně. Dosud bylo v Turecku, které má 83 milionů obyvatel, provedeno téměř 751 tisíc testů na koronavirus.

Ramadán se bude muset kvůli koronaviru změnit také v silně zasaženém Íránu. Země má nyní 5 481 mrtvých a oficiálně přes 87 tisíc nakažených. Za poslední den zemřelo dalších devadesát pacientů. Uzdravilo se přes 63 tisíc Íránců, naopak stav téměř 3 400 pacientů zůstává kritický.

Írán je v rámci nynější pandemie v první desítce nejpostiženějších zemí, přesto už jeho vláda umožnila částečně obnovit hospodářské aktivity. Dále má však platit zákaz shromažďování, což se projeví právě i v podobě letošního ramadánu, který ve čtvrtek začíná.

Ve Španělsku za posledních 24 hodin počet obětí vzrostl o 440 na nynějších 22 157. Ve středu úřady evidovaly 435 nových úmrtí, o den dříve 430. Celkový počet lidí, u nichž byl virus od začátku epidemie odhalen, vzrostl za poslední den o 4 635 na 213 024. Jde o větší denní nárůst než ve středu, kdy ministerstvo informovalo o 4 211 nově nakažených.



Španělští poslanci ve středu schválili další prodloužení nouzového stavu, který kvůli šíření koronaviru platí v zemi od poloviny března. Po středečním jednání parlamentu byl prodloužen do 9. května. Země se 47 miliony obyvatel je co do počtu dosud potvrzených případů nákazy druhou nejhůře postiženou zemí na světě po Spojených státech. V počtu úmrtí je třetí po USA a Itálii.

Počet případů nákazy v Rakousku ve čtvrtek přesáhl hranici 15 tisíc. Jen 2 786 z těchto lidí je ale aktuálně nemocných, už 11 694 lidí (78 procent) se totiž uzdravilo. Rakousko je zemí s největším počtem vyléčených z nemoci covid-19 k počtu nakažených v EU. Zemřelo dosud 522 lidí. Hospitalizováno je nyní 677 obyvatel alpské republiky, z toho 169 na jednotkách intenzivní péče.

Počet aktuálně nemocných je nyní v Rakousku nejnižší od první poloviny minulého měsíce. V posledních deseti dnech počet nových případů narůstá v průměru o 0,72 procenta, zatímco například ve Velké Británii je to kolem pěti procent.

Ve Švýcarsku, které je s 8,5 milionu obyvatel s Rakouskem srovnatelně lidnaté, je nakažených dohromady 28 496. Zemřelo tam už 1268. V posledních deseti dnech narůstá nově nakažených každý den zhruba o 1,7 procenta.



Německo za středu registrovalo 2 352 nových nákaz koronavirem a 215 úmrtí. Uvedl to ve čtvrtek Institut Roberta Kocha (RKI). Doposud byl koronavirus prokázán u 148 046 lidí, z nichž 5 094 zemřelo. Přes 100 tisíc lidí se vyléčilo. Počet nových nákaz se oproti úterý o něco zvýšil.

V úterý jich bylo 2 237, v pondělí 1 785. Úmrtí bylo v úterý registrováno 281, o den dříve 194. Zhruba 87 procent lidí, kteří zemřou, je starších 70 let. Vyléčených je teď každý den více než nově nakažených. V průměru nyní jeden infikovaný koronavirem nakazí 0,9 osoby.

Epidemie má výrazné dopady na zdravotnictví. Například nemocnice v Bavorsku podle listu Die Welt hlásí výrazně menší počet lidí, kteří přicházejí s podezřením na infarkt nebo na mrtvici. Nemocnice v Norimberku registruje pokles přijetí na kardiologické pohotovosti o 20 až 30 procent u pacientů s bolestmi v hrudníku a zhruba o 30 procent na neurologické pohotovosti u podezření na mrtvici.

Průzkum o koronaviru Jak zvládáte omezení spojená s koronavirem právě vy, vaše rodina a děti? Zapojte se do velkého průzkumu portálu iDNES.cz.

Že by těchto případů náhle ubylo, je nanejvýš nepravděpodobné. Lékaři proto vyjadřují obavu, že se lidé kvůli koronaviru někdy bojí jít na pohotovost, a to i v případech, kdy by to bylo třeba.

Francie začne 11. května s uvolňováním karantény, otevřou se obchody a školy. Školní docházka nebude povinná, dobrovolné bude i nošení roušek na veřejnosti. Plyne to z vyjádření prezidenta Emmanuela Macrona, který o postupném rušení restriktivních opatření přijatých kvůli pandemii covid-19 hovořil s francouzskými starosty. Detailní plán uvolňování karantény Elysejský palác zveřejní začátkem příštího týdne.

Karanténa ve Francii, kde se dosud koronavirem nakazilo téměř 160 tisíc lidí a přes 21 tisíc jich zemřelo, platí od 17. března. O jejím prodloužení do května bylo rozhodnuto minulý týden.

Slovensko má nyní celkově 15 případů úmrtí na koronavirus. Vyšetření ve středu zjistila při rekordním počtu vykonaných testů dalších 81 infikovaných oproti 45 novým případům z úterý. Dohromady je v pětimilionové zemi pod Tatrami 1 325 potvrzených případů nákazy. Dosud se 288 pacientů vyléčilo.



Ukrajina ve středu zaznamenala dosud nejvyšší denní přírůstek potvrzených případů. Testy potvrdily nákazu u 578 dalších lidí a v zemi s přibližně 40 miliony obyvatel tak evidují 7 170 infikovaných. Ve středu zemřelo dalších 13 pacientů s nemocí covid-19 a celkem je těchto úmrtí na Ukrajině hlášeno 187. Na druhé straně se z choroby vyléčilo 504 lidí.

Také v Maďarsku se ve středu mírně zvýšil denní přírůstek nově potvrzených případů. Přibylo 116 pacientů, celkem jich 2 284. O 14 úmrtí, vesměs starších a jinak nemocných pacientů, se na celkových 239 zvýšil počet zemřelých, kteří měli koronavirus. Naproti tomu se v Maďarsku dosud z nemoci covid-19 vyléčilo už 390 lidí.

V Rusku ve středu třetí den po sobě klesl denní přírůstek nakažených a oficiální celkový počet infikovaných se přiblížil k 63 tisícům. Za uplynulých 24 hodin přibylo v Rusku 4 774 potvrzených případů nákazy. V úterý jich přibylo 5 236 a den předtím 5 642. Celkem je 4 891 uzdravených. Ve srovnání s úterým se snížil i počet nových úmrtí infikovaných pacientů, kterých je teď 555.

Ve Finsku se do čtvrtka vyskytlo téměř 4 300 případů koronavirové nákazy a 155 lidí s nemocí covid-19 zemřelo. Nákaza se objevila i v okolí spolupracovníka finské premiérky Sanny Marinové. Ta proto oznámila, že začne pracovat z domova.

Čtyřiatřicetiletá předsedkyně vlády kabinet řídí z rezidence Kesäranta na severozápadě Helsinek. Její kancelář zdůraznila, že jde o preventivní opatření. Premiérce se vede dobře a nevykazuje žádné příznaky. Riziko nakažení je u ní údajně velmi nízké. Přesto bude na virus testována.

V Belgii zemřelo za posledních 24 hodin dalších 230 lidí s nemocí covid-19. Celkem tak po nákaze koronavirem zemřelo v zemi s 11,5 miliony obyvatel 6 490 lidí, informoval ve čtvrtek s odvoláním na místní úřady server La Dernière Heure. Belgie má v přepočtu na obyvatele jednu z nejhorších bilancí úmrtí na komplikace spojené s koronavirem na světě.

Jedním z důvodů je však také odlišný způsob vedení statistiky. Jako jedna z mála zemí světa totiž Belgie započítává i případy úmrtí v zařízeních, která pečují o seniory. Ve statistice se tak často objeví i případy, u nichž je jen podezření na nákazu, které však nebylo potvrzeno testy.

Většinu ze 43 tisíc potvrzených případů evidují v severní části země Vlámsku. Asi 4 300 případů se prokázalo v Bruselu, který tvoří samostatnou administrativní jednotku.

V Nizozemsku, které má o šest milionů obyvatel více než Belgie, se nákaza koronavirem potvrdila už u 35 729 lidí. Za posledních 24 hodin zemřelo 123 lidí, a bilance mrtvých tak podle místního zdravotnického úřadu RIVM vzrostla na 4 177. Na rozdíl od Belgie ale Nizozemsko do svých statistik zahrnuje jen případy potvrzené testováním.