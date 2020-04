Slováci už mohou na trh nebo na hřiště, v Německu začala křivka zase stoupat

Slovenský premiér Igor Matovič harmonogram uvolňování opatření představil v pondělí. Tiskovou konferenci nazval Něco za něco a obyvatele upozornil, že se klidně může stát, že se pravidla nebudou uvolňovat, ale naopak dál zpřísňovat, pokud křivka nově nakažených začne nebezpečně růst.

Podle plánu se opatření budou zmírňovat ve čtyřech fázích. Ta první začala platit ve středu, další budou následovat v zatím nejasných intervalech. Matovič nastínil zhruba dvoutýdenní rozestupy, ale znovu bude záležet na vývoji epidemie na Slovensku.

Harmonogram po vládě schválil ústřední krizový štáb a hlavní hygienik k němu pak vydal pokyny a přesné podmínky. Jako poslední by se v zemi měly otevírat kromě jiného školy, obchodní centra, kina a divadla.

Nově se mohou otevřít dlouhodobá ubytování bez stravy, lidé si mohou zajít zacvičit na venkovní sportoviště, pokud zůstanou sprchy a toalety zavřené a půjde o bezkontaktní sport. Otevřou se také obchody a služby do 300 metrů čtverečních mimo obchodní centra a restaurace s výdejním okénkem. Nakupovat lze od středy také automobily.

Například v prodejnách s textilem je však zakázáno zkoušení oděvů, stánky na venkovních tržištích musejí být od sebe vzdáleny alespoň dva metry a zákazníci se mohou po tržišti pohybovat jen v jednom směru.

Senioři zase mohou až na výjimky nakupovat jen ve vyhrazeném čase. Ten se o hodinu zkrátil na dobu mezi devátou a jedenáctou dopoledne. Mimo něj lidé starší 65 let nakupovat nesmějí, tento zákaz se nevztahuje například na lékárny a čerpací stanice.

Igor Matovic Slovensko sme si oddnes posunuli o krôčik k normálu ... užívajte slobodu, prosím, s rozumom ... nech si to nepototo



Matovič také v pondělí představil návrh na vydávání stravných lístků, za které by si senioři mohli objednávat obědy v restauracích. Přivézt by jim je mohli taxikáři, což by podle premiéra pomohlo restauratérům i řidičům taxíkům, kteří „teď sedí doma“.

V úterý přibylo na Slovensku 45 lidí infikovaných koronavirem, tedy nejvíce od víkendu. Celkově má pětimilionová země pod Tatrami 1 244 potvrzených případů nákazy a 14 pacientů zemřelo.



Španělsko bude restrikce uvolňovat pomalu

Opatrně uvolňovat velmi přísná opatření omezujících pohyb a stýkání lidí se chystá i Španělsko. Mimořádný stav chce prodloužit až do 9. května. „Budeme velmi opatrní,“ cituje premiéra Pedra Sáncheze deník El País. Od neděle budou moci poprvé od poloviny března jít ven v doprovodu rodičů děti. Dosud mohli vycházet jen dospělí v nutných případech, například na nákup nebo do lékárny.

Počet mrtvých vzrostl ve Španělsku oproti úterní bilanci o 435 na nynějších 21 717. Podle agentury Reuters tak pokračuje trend v průměru dvouprocentních 24hodinových nárůstů z posledních dní. V úterý země evidovala 430 nových obětí, v pondělí 399. Celkový počet potvrzených případů nyní činí 208 389.

Země hlásí mírné zvýšení počtu nově zemřelých druhý den v řadě, ale obecně v posledních týdnech počet nově nakažených a úmrtí spíše klesal. V počtu obětí nákazy je aktuálně Španělsko třetí nejhůře postiženou zemi na světě po USA a Itálii. Celkový počet potvrzených případů je vyšší jen ve Spojených státech.

Druhým dnem po sobě roste počet nových případů také v Německu, za úterý se bilance zvýšila o 2 237 infikovaných. S odkazem na údaje Institutu Roberta Kocha (RKI) o tom informovala agentura Reuters. Doposud byl v Německu koronavirus prokázán u 145 694 lidí, z nichž 4 879 zemřelo.

Výrazně se zvýšil také denní počet lidí, kteří komplikacím souvisejícím s nemocí covid-19 podlehli – nově jich bylo 281, což bylo skoro o stovku více než za pondělí. Již pondělní údaj byl ve srovnání s nedělí, kdy zemřelo 110 nakažených, takřka dvojnásobný.

Německé úřady mezitím udělily první povolení k testování možné očkovací látky proti infekci. Získala ho v Mohuči sídlící firma Biontech, která bude v první fázi látku testovat na 200 zdravých dobrovolnících. Šéf institutu, který je za povolení zodpovědný, počítá s tím, že by se v Německu letos mohla uskutečnit ještě trojice dalších klinických studií s jinými látkami.



V Rakousku stoupl za den počet nakažených virem SARS-CoV-2 o pouhých 0,34 procenta, což je dosud nejnižší hodnota. Podle serveru oe24.at je tato hodnota například v Británii kolem pěti procent, ve Švédsku 4,2 procenta a v Německu 1,7 procenta.



Za posledních 24 hodin přibylo v Rakousku 52 infikovaných, čímž se bilance nakažených zvýšila na 14 925. Většina z nich se už ale vyléčila, a tak se aktuálně s nemocí covid-19 v zemi s 8,5 milionu obyvatel potýká 3087 lidí. Mrtvých je nyní 510, což je o necelou dvacítku více než v úterý.



V Polsku počet nakažených překročil hranici 10 tisíc, zemřelo více než 400 lidí. Od úterního večera přibylo dalších 178 pozitivních testů. Podle vlády se v zemi podařilo snížit „horizontální“ přenos koronaviru. „V úhrnu nedochází k velkému přímému infikování, nedochází k přenosu mezi lidmi na ulici,“ citovala prohlášení ministerstva zdravotnictví agentura PAP.

V Maďarsku, jež má čtyřikrát méně obyvatel než 38milionové Polsko, evidují podle vládního serveru koronavirus.gov.hu 2 168 nakažených. To je ve srovnání s předchozími informacemi o 70 více. Počet obětí se zvýšil o 12 na 225. Naproti tomu se doposud z nemoci covid-19 vyléčilo už 295 Maďarů.

V Rusku v úterý klesl denní přírůstek nakažených (5 236) a celkový počet infikovaných se přiblížil k 58 tisícům. Ve srovnání s pondělím se naopak mírně zvýšil přírůstek nových úmrtí, kterých v Rusku dosud evidují 513. Přes 4 400 pacientů už se z nákazy vyléčilo.