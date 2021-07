Historická návštěva? Jihokorejci se snaží domluvit cestu papeže do KLDR

Šéf jihokorejské zpravodajské služby Pak Če-won pracuje na možné návštěvě papeže Františka v Severní Koreji. Napsala to ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na agenturu Fides, která je spojená s Vatikánem. Byla by to vůbec první návštěva nejvyššího představitele katolické církve v uzavřeném státu, který na svém území neumožňuje trvalé působení kněží.