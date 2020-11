Je načase zpomalit a změnit politický systém, míní papež František

„Toto je chvíle pro velké sny, pro přehodnocení našich priorit: čeho si ceníme, co chceme, co hledáme,“ píše František. „Nemůžeme se vrátit k falešným zárukám politických a ekonomických systémů, které jsme měli před krizí,“ pokračuje 83letý rodák z Buenos Aires. Dnes je prý svět více rozdělený než v minulosti, ačkoli je propojenější.

Svět podle něj potřebuje hospodářské modely, které poskytnou všem přístup k základním potřebám, jako jsou půda, střecha nad hlavou a práce. Politika by zase z jeho pohledu měla „integrovat a vést dialog s chudými, vyloučenými a zranitelnými“. „Musíme zpomalit, ohlédnout se a navrhnout lepší způsoby společného života na této planetě,“ míní papež.

Slova publikovaná ve čtvrtek na webu listu New York Times jsou převzatá z nové knihy, která je společným dílem Františka a jeho životopisce Austena Ivereigha. Dílo s názvem Let Us Dream (Pojďme snít!) vychází příští úterý a podle nakladatelství Simon & Schuster je to podle kritik „povznášející a praktická kniha“, která vysvětluje, proč dnešní svět potřebuje zásadní změny.

Stejně vážných krizí, jako je ta způsobená šířením koronaviru, je přitom podle papeže na planetě nespočet. „Jen jsou od některých z nás tak vzdálené, že se můžeme tvářit, jako by neexistovaly,“ uvádí. Papež tak jasně odkazuje na krvavé konflikty v různých koutech světa, chudobu či na klimatickou změnu.

9. dubna 2020

František kromě toho v textu komentuje i zavádění karanténních opatření, většina vlád podle něj postupovala zodpovědně, když přistoupily k tvrdým krokům ve snaze potlačit šíření viru. Následně kritizuje i protesty proti restrikcím a nedodržování pravidel. Odmítá, že by „opatření, která vlády musí zavést pro dobro lidu“, představovala útok na osobní svobody.

„Pro některé je příliš snadné vzít jistou myšlenku, v tomto případě osobní svobodu, a proměnit ji v ideologii, vytvořit prizma, skrze které posuzují veškeré dění,“ míní hlava katolické církve.