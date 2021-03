Papež František zamířil do Iráku, křesťanům přiveze vzácný rukopis

Papež pobyt, jehož cílem je podpořit iráckou křesťanskou komunitu, zahájí na oficiální ceremonii s prezidentem Barhamem Sálihem a promluví k diplomatickému sboru a duchovenstvu.



Křesťané v zemi léta trpěli kvůli sektářskému násilí a útokům radikálů z Islámského státu. Kvůli špatné bezpečnostní situaci zemi nenavštívili Františkovi předchůdci Jan Pavel II. ani Benedikt XVI.



Čtyřiaosmdesátiletý František od pátku do neděle zavítá do Mosulu, kde bývala větší komunita křesťanů. Město však ovládl IS a křesťany stejně jako mnohé další zabil nebo vyhnal a kostely zničil.

Další zastávkou bude historický Ur, odkud podle bible pocházel prorok Abraham uctívaný židy, křesťany i muslimy. V Nadžafu se má pak papež setkat s hlavou šíitské komunity, velkým ajatolláhem Alím Sistáním. Očekáván je také v iráckém Kurdistánu, který se ujal křesťanů prchajících z jiných částí Iráku.

Irák v očekávání hlavy katolické církve zavedl mimořádná bezpečnostní opatření a na zastávky na papežově trase vyslal tisíce příslušníků speciálních jednotek připravených na nejrůznější mimořádné situace.

Papež do Iráku přiveze vzácný rukopis z 14. či 15. století, který se podařilo zachránit před IS. Knihu se podařilo s pomocí církevních kruhů poslat do Itálie.

Rukopis známý pod názvem Sidra pochází z iráckého města Karakoš. Tuto oblast v letech 2014 až 2017 okupoval Islámský stát. Jeho bojovníci často ničili náboženské a umělecké předměty, které podle nich nebyly v souladu s jejich vírou. Před teroristy byl rukopis zachráněn místními faráři, kteří ho pak předali biskupovi v Mosulu.

Dílo sepsané v aramejštině obsahuje liturgické modlitby. Když dorazilo do Itálie, bylo ve velmi špatném stavu. Kniha si tak vyžádala rozsáhlé restaurační práce expertů italského ministerstva kultury. Práce na rukopisu trvala deset měsíců.