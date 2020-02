VIDEO: Kajakář sjel čtyřicetimetrový vodopád, chystal se na to pět let

„Snil jsem o tom pět let,“ řekl americkému deníku The New York Times šestadvacetiletý kajakář ze státu Tennessee. „Myslím si, že je to jeden z nejfotogeničtějších vodopádů, které jsem kdy viděl. A taky je dost vysoký,“ říká muž, který má za sebou už několik třicetimetrových vodopádů.

Rekord ovšem drží jeho krajan Tyler Bradt, který před jedenácti lety sjel 60metrový vodopád Palouse Falls ve státě Washington (na video se podívejte zde). Salto de Maule leží asi 280 kilometrů jižně od Santiaga v hornatém údolí Valle de Los Cóndores asi osmnáct set metrů nad mořem.

„Je to hodně dravá řeka, má strašnou sílu. Hlavně jsem se soustředil na to co dělá můj kajak. Prvních pět metrů je nejdůležitějších, tam se rozhodne o výsledku. Cílem je dostat kajak do vertikální polohy, to zaručí nejbezpečnější a nejměkčí přistání,“ vysvětluje mladý odvážlivec.

„Chytil jsem pořádnou spršku do obličeje, všude bylo bílo. Ale cítil jsem, že to mám pod kontrolou. Říkal jsem si, ok, tak já pořád padám. A pak trvalo ještě asi půl sekundy, než jsem ucítil dopad,“ popisuje třívteřinový pád, na který se připravoval pět let.

„Očekával jsem nejtvrdší dopad svého života, ale z nějakého důvodu to bylo superměkké. Skoro jsem to necítil.“ Podle the The New York Times je pravděpodobné, že jeho husarský kousek už nikdo nezopakuje. Na řece Maule by měla vyrůst hydroelektrárna, která dravý proud přesměruje do jiného údolí.