McAfee po rozhodnutí soudu vydat ho do USA spáchal ve vězení sebevraždu

Zakladatel americké antivirové společnosti John McAfee byl ve středu nalezen mrtvý ve své cele ve Španělsku. Zpráva přišla jen několik hodin poté, co španělský soud rozhodl o vydání 75letého podnikatele do USA, kde byl stíhán kvůli údajným podvodům, spiknutí a krácení daní a kde mu hrozily desítky let vězení. Podle katalánského ministerstva spravedlnosti se jednalo o sebevraždu.